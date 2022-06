Rekdal-nevø om RBK-sjefen: – Litt høy i hatten

Rosenborg slet seg videre i cupen mot Levanger onsdag, men spørsmålene er stadig flere enn svarene for Kjetil Rekdal og co.

Onsdag kveld trengte Rosenborg ekstraomganger for å ta seg forbi 2. divisjonslaget Levanger i cupens 2. runde.

Det etter en førsteomgang der Trøndelags beste fotballag ble tidvis rundspilt og løpt i senk av et blodtent Levanger-lag. Etter 70 minutter hadde Kjetil Rekdals mannskap én fattig avslutning på mål.

Nå har kapteinen fått nok.

– Jeg begynner egentlig å bli skitlei av at vi prater om det. Vi vet jo at cup er noe annet. Jeg mener jo at vi skal ha den innstillingen de har, og da skal dette være en grei skuring. Når vi ikke har det, og de har det til gangs, så blir det tøft for oss. Heldigvis så klarte vi det til slutt, sier Markus Henriksen til TV 2.

For spørsmålene om tenning, glød, innsats har vært gjentagende etter RBKs kamper denne sesongen. Det var ikke annerledes etter 2-1 seieren onsdag kveld.

– Dette har vi snakket om i hele år. Vi må opp i intensitet, vi må opp i aggresjon, og innimellom må vi opp med balltempo. Når jeg snakker om aggresjon, så handler det like mye om å verne ballen, at man ikke mister den i en duell eller skal drible en spiller. Vi har masse å ta tak i på de områdene der, sier Kjetil Rekdal og legger til.

– Vi er fortsatt et skjørt lag, det viser kampen i dag. Men vi viser karakter og vi står på hele veien inn. Alle gir absolutt alt, så det er ikke noe å utsette på innsatsen. Men vi gjør det vanskelig for oss selv når vi slipper inn et tidlig mål.

– Litt høy i hatten

Tross det tidlige målet, mente Rekdal at det var fullt fortjent at Rosenborg sto igjen som vinnere til slutt. RBK-sjefens nevø, Levanger-spiller Markus Grevsnes Rekdal, hadde ikke helt samme oppfatning.

– Jeg har lyst til å si oss, men resultatet sier noe annet. Han mente at det riktige laget vant. Litt høy i hatten, men det er sånn det skal være, humrer han.

25-åringen var både sliten og stolt etter at hans lag skapte trøbbel for onkelens mannskap i 120 minutter.

Vi legger ned en vanvittig innsats, så et klapp på skuldra selv om det ikke gikk hele veien, sier han og legger til at han var litt ekstra tent før kampen:

– Ja, klart det. Det er familie, vet du, og man hater å tape. Det er kult det.

– Hva er dine tanker om Kjetil Rekdals prosjekt så langt?

– Jeg tenker at man må gi han litt mer tid, så får vi se da. Det er jo ikke bare gjort på en halv sesong, å få suksess. Man bygger, starter et sted og fortsetter og fortsetter. Så får vi se hvor den ender opp til slutt. De får ha lykke til videre og jeg håper at de går hele veien.

Desperat motstander

Men skal Rosenborg gjøre det må prestasjonene og stabiliteten opp, ifølge kaptein Henriksen.

– Det er det jo ikke noen tvil om, det ser du jo på de prestasjonene og resultatene vi har levert i år, vi svinger jo altfor mye. Hvorfor har vi ikke helt klart å finne nøkkelen på enda. Men vi kan ikke gå fra den ene fantastiske kampen, til en helt forferdelig kamp igjen. Skal vi være med og skal vi være det laget vi ønsker å være, så må vi bygge på noen seire, sier han.

Allerede lørdag får trønderne en ny mulighet. Da kommer bunnlaget Kristiansund på besøk til Lerkendal. Kjetil Rekdal tror det kan bli en ny knokkelkamp.

– Ja, de er jo desperate etter poeng. Det er et nytt fysisk lag, som er godt organisert og veldig direkte. Da må vi få avsluttet angrepene våre og ha større presisjon, sånn at de ikke får kontret på dem, avslutter RBK-sjefen.