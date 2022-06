Emma Chamberlain tilbake etter knekk

Det var tidligere i år at den velkjente youtuberen og podkast-profilen Emma Chamberlain annonserte at hun skulle ta en pause fra YouTube. Da hadde hun ikke postet videoer på kanalen sin siden før jul, og flere begynte å bli bekymret for hennes mentale helse.

Men etter et halvt års pause er hun altså tilbake. Hun postet nylig en video av seg selv i New York, hvor hun spør lokale hva de liker best med «The Big Apple». Hun besøker blant annet restauranter, bruktbutikker og turistattraksjoner.

METGALLA: Tidligere i år gjestet hun den velkjente Met-gallaen, der hun blant annet intervjuet Shawn Mendes og Billie Eilish Foto: Evan Agostini / AP

Løy til følgerne

I februar åpnet hun opp i sin egen podkast om hvorfor hun tok en pause fra YouTube. I beskrivelsen av episoden står det:

– YouTube har vært en stor del av livet mitt. Det er grunnen til at jeg er hvor jeg er i dag. Men forholdet vårt har vært krevende, og YouTube har definitivt gitt meg en knekk.

Chamberlain forklarer i episoden at hun følte hun løy til følgerne sine de dagene hun latet som hun var glad, når hun i realiteten hadde det dårlig.

– Noen dager følte jeg meg nedfor, men jeg ville ikke bringe den negative energien til kanalen. Men det gjorde jo også at jeg ikke fikk plass til å være et helt menneske, forteller Chamberlain i episoden.

Stor karriere

Til tross for sin unge alder har hun rukket å bli enormt stor verden over. På YouTube har Chamberlain 11,5 millioner følgere, og på Instagram har hun nesten 16 millioner.

21-åringen gjestet også nylig det velkjente talkshowet, «The Tonight Show» med Jimmy Fallon. Der snakker hun blant annet om intervju-jobben på The Met Gala og hennes eget kaffemerke.

Hun har altså ikke ligget på latsiden etter at hun tok pausen. Podkasten hennes «Anything Goes» publiserer ny episode hver uke, og hun gjør det også stort med sitt eget kaffemerke «Chamberlain Cofee».

Jubel i sosiale medier

Det var mange som var glad da de så at youtuberen hadde postet ny video. Over et halvt år etter forrige post.

I kommentarfeltet på videoen er det mange som har uttrykt sin glede over tilbakekomsten.

«Dronningen er tilbake, enda bedre enn før», «Emma er tilbake. Jeg kunne grått i timevis, er så glad» og «Emma tilbake er alt jeg trenger i livet mitt» er bare noen av gledes-kommentarene.

Chamberlain selv sier ikke noe i videoen om hvorfor hun har valgt å komme tilbake nå, men i beskrivelsen til videoen skriver hun at hun er «glad for å være tilbake».