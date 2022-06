Flåttekspert: Dette lurer nordmenn på

Randi Eikeland, spesialist i nevrologi hos Flåttsenteret, sier det tyder på at det er mer flått i år. Hun sier også at de mottar flere spørsmål om én bestemt sykdom.

– Bikkja min har mye flått i år, og da kan jeg synse med at det er mye flått i år, sier Randi Eikeland.

Hun er spesialist i nevrologi og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, også kalt Flåttsenteret.

Eikeland forklarer at det fuktige klimaet i år har lagt fint til rette for det blodsugende dyret.

– Det virker som at klimaet skaper en bra fauna for flåtten i år, sier hun, men påpeker at vi ikke får et endelig svar på det før neste år.

Under finner du tips om hvordan du kan unngå flått.

EKSPERT: Randi Eikeland er spesialist i nevrologi hos Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, også kalt Flåttsenteret. Foto: Flåttsenteret

Særlig opptatt av én sykdom

Ifølge Eikeland tar stadig flere nordmenn kontakt med spørsmål som omhandler alt fra behandling og behandlingstid etter å ha blitt bitt av flått, til sykdommer som borrelia.

Men hun påpeker at mange har et økt fokus på en annen sykdom, nemlig skogflåtthjernebetennelse (kjent som TBE), og TBE-vaksinen.

Hun opplever at nordmenn flest er mer opplyst om flått nå enn tidligere.

– Nå vil vaksinetall vise at flere folk vaksineres mot TBE. Og vi opplever at folk er mer opplyste, og har mer kunnskap enn før. At det er mindre frykt, men heller et ønske om å være litt i forkant.

Kan gi nevrologiske symptomer

De fleste flåttbitt etterlater bare et lite rødt merke og er helt ufarlige, mens noen bitt fører til sykdom.

Ifølge FHI er det en særlig økning i antall som smittes av TBE, og Eikeland påpeker at det er en trend man også ser i andre land.

Men hvorfor en være bekymret for TBE?

– Det vi er redd for er denne hjernebetennelsen, sier Eikeland.

Videre forklarer hun at symptomene ofte består av feber, hodeverk, kvalme og oppkast, og grader av nevrologiske symptomer: Særlig sløvhet og tapt balanse.

– En kan bli veldig dårlig, veldig fort.

Hvor lang tid før du blir smittet?

– Mange tror kanskje at smitte fra flått er noe som ikke skjer momentant, stemmer det?

– Her er det litt forskjeller, påpeker Eikeland.

For TBE kan smitte i det flåtten har etablert kontakt med huden, mens borrelia er en bakterie som sitter i magen på flåtten, noe som gjør at det tar litt tid før det smitter.

– Som regel tar det fra én til tre timer før borrelia-smitten overføres, og tre døgn til tre uker før eventuell smitte etablerer seg som utslett.

– Derfor sier vi ta en sjekk hver dag, og fjern flåtten, det er den beste forebyggingen vi har.

Stadig flere blir syke

En årsrapport publisert av FHI 23. juni i år, viser at antall smittetilfeller har økt betydelig de siste årene, også fra 2020 til 2021.

I 2021 ble det meldt 536 tilfeller av Lyme borreliose, mot 512 tilfeller i 2020.

Foto: FHI

Mens antall tilfeller med skogflåtthjernebetennelse økte med 58 prosent, med 71 tilfeller i 2021, mot 41 tilfeller i 2020.

«Vanligvis har antall tilfeller av skogflåttencefalitt ligget på mellom 5 til 16 tilfeller per år», heter det i årsrapporten.

Foto: FHI

Ifølge FHI skyldes økningen trolig at flere har drevet med mer aktivt friluftsliv, gunstige klimaforhold for flåtten, samt økt populasjon av flått.

Slik fjerner du flåtten

Flåttrådets tips og triks

På Flåttrådets hjemmeside har de publisert en rekke tips for å forebygge flåttbitt på folk og dyr:

Bruk gjerne lange bukser når du er ute i naturen, og pass på at du er godt tildekket ved anklene. Ta gjerne sokkene over buksene. Gjerne bruk lyse klær for å se flåtten enklere.

Gå på stier i stedet for steder med høyt gress, lyng og kratt hvis mulig.

Bruk flått/myggmiddel. Har du hund eller katt, bør du undersøke dem daglig for flått. Veterinæren kan skrive ut resept på flåttmiddel.

Etter ferdsel i flått-områder bør man sjekke klær, hud og hår nøye. Det er viktig å sjekke hele kroppen. Husk at skogflåtten er veldig liten og kan være vanskelig å se.

I tillegg påpeker de at flått kan krype rundt på klær og hud i noen timer før de biter seg fast. Det er derfor lurt å skifte klær etter ferdsel i flått-områder, samt vaske tøy på 60°C, eller henges ute til tørk i solen.