Varmere enn på Gran Canaria – så snur det

SOL: Folk koser seg og bader i Bergen en sommerdag. Det er god grunn til å ta på seg badetøyet og stikke på stranda de neste par dagene her.

Kalenderen viser at det er sommer, og skoleferien er i gang.

Det kan også merkes på været flere steder i landet.

– Torsdag og fredag blir veldig fine dager i hele Sør-Norge, fra Trøndelag og sørover. Det blir stort sett lett-skyet eller skyfri himmel og opptil 25-26 grader de fleste steder, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Martin Pecnjak, til TV 2.

Torsdag og fredag har Storm sendt ut varsel om at det vil bli uvanlig varmt i Trøndelag, med rundt 30 grader.

Med det vil det være langt varmere i Sør-Norge enn på en rekke feriesteder nordmenn gjerne drar til i utlandet.

I Maspalomas på Grand Canaria er det meldt 22 grader både torsdag og fredag, og litt overskyet vær. Det samme er det på nabo-øya Tenerife.

I Madrid er det meldt 24 grader de to neste dagene, et par grader under Norge.

På Malta skal det de neste par dagene være mellom 23-25 grader, og enkelte regnbyger.

Skiftende i nord

Mens Sør-Norge kan nyte late sommerdager, blir det ikke fullt så sommerlig i Nord-Norge.

– Her blir det litt skiftende. Torsdag og fredag vil det komme noen regnbyger i Troms og Finnmark, ellers vil det være halv-skyet til oppholdsvær, med litt svingende temperaturer, sier Pecnjak.

For vår nordligste landsdel vil temperaturene halveres fra sør, og ligge rundt 10-15 grader.

– Men innover mot helga blir det noe bedre. Temperaturene vil stige litt, selv om det vil kun komme enkelte regnbyger, sier meteorologen.

Kaldere mot helgen

I sør må man belage seg på en noe kjørligere helg.

– Det er definitivt torsdag og fredag som gjelder denne uka, det er da man må nyte været. Været disse dagene i sør kan beskrives som knallvær, sier Pecnjak.

Inn i helgen vil særlig vestlandet få regnbyger, og det er også fare for torden.

– Lørdag og søndag blir vått på Vestlandet, men kan bli bedre Østafjells og i Trøndelag. Her kan vi få perioder med skyer, men stort sett oppholds, sier han.

Også temperaturene vil synke i helgen.

– Østafjells kan man få sol og fine perioder i helgen, men trenden ser ut til å være at temperaturene skal noe ned. I sør og vest vil det stort sett ligge på rundt 18-21 grader, sier meteorologen.