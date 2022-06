Her løper Warholm igjen

FARTSTRENING: Karsten Warholm skynder seg sakte for å rekke VM, her strengt overvåket av Leif Olav Alsnes. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Siden han pådro seg muskelskaden i Rabat i starten av juni, har hverdagen til Karsten Warholm blitt en kamp mot klokka.

TV 2 fikk være med på en treningsøkt på den såkalte Alter G-mølla på Olympiatoppen.

Enkelt fortalt reduserer spesial-tredemølla vekten på utøveren, og dermed reduserer man belastningen på beina. Selv om man løper på relativt store hastigheter.

VEKTLØS: Karsten Warholm på Olympiatoppens Alter-G mølle. Foto: Per Tho Angell / TV 2

Og etter økta kommer smilet fram.

– Hvordan er låret?

– Dette er uten tvil den beste dagen jeg har hatt, smiler han.

Tror på VM

Det meste handler om å skynde seg sakte. Men troen på å rekke VM er sterk.

– Vi har troen. Og det er en god plass å starte. Det har vel aldri vært viktigere å ha troen enn nå, sier Warholm.

Men samtidig vet han at det er skjørt. Han driver allerede med sin normale trening to ganger om dagen. Styrkeøvelsene og dragene er de samme som han alltid gjør, bare at belastningen ikke er like høy som før skaden.

– Jeg er inne i en prosess der jeg bare må stole på treningsgrunnlaget mitt. Så må jeg bruke tida mi på å bli trygg på muskelen i låret, sånn at jeg gradvis kan ta de rette stegene.

GLEDESDREPER: Leif Olav Alsnes passer på at Karsten Warholm ikke tar i for mye. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

For i bakhodet vet han at et eneste feiltrinn kan gjøre at VM ryker. Derfor har trener Leif Olav Alnes tatt rollen som «gledesdreper» på hver eneste økt.

– Karsten kommer garantert til å bli frisk av denne skaden. Det eneste usikkerhetsmomentet er om han rekker VM. Derfor er det avgjørende at man ikke slår opp skaden på nytt, sier Alnes til TV 2.

Det har de ikke tid til.

– Jeg er ivrig, derfor ser jeg at det er nødvendig å ha mer enn to hender på rattet, ler Warholm.

– Du klarer ikke å styre skuta alene?

– Nei, he-he. Jeg tenker på at det er bra for meg å ha folk rundt meg som kan passe litt på.

Fornøyd

Og ut fra det man ser på treningen, så virker det som om de så langt har kontroll.

FORNØYD: Karsten Warholm.

– Jeg er veldig fornøyd med progresjonen så langt. Så håper vi at de siste prosentene til slutt skal komme. For det er når man virkelig legger på fart at det blir utfordrende, sier Warholm.

– Men vi nærmer oss det punktet.

Og det er denne balansegangen Warholm sliter mest med om dagen.

– Man blir utålmodig når man står i den settingen jeg er i nå. Jeg innser at dette kanskje er den største utfordringen min så langt i karrieren, sier han.

Og det overrasker han litt. Med tanke på den tøffe perioden han var gjennom under pandemien.

– Jeg trodde at Tokyo-OL for alltid skulle stå igjen som den vanskeligste tingen å dra i land. Men jeg tror dette VM-et blir enda mer utfordrende for meg å ta.

– Spennende

Leif Olav Alnes har brukt mye tid på å evaluere hvorfor skaden oppsto, men har ennå ikke fått klare svar.

Derfor er han svært nøye på at Warholm ikke skal ha høy risiko i den fasen de er inne i nå.

– Denne skaden kom ut av ingenting. Men så er det sånn at hvis du har fått én, så er sannsynligheten for å få en til større. Derfor er det viktig å være planmessig og fornuftig.

Samtidig vet både han og Warholm at han ikke blir verdensmester med å kjøre helt trygt.

– Man må ta en viss risiko, men den risikoen må være liten.

– Hvor trygg er du på at Karsten hører på deg og klarer å holde igjen?

– Han vil jo så klart pushe på, men dette er teamwork. Derfor må vi passe på å trykke på bremsen i passelige doser. Vi vet jo ikke utfallet ennå. Det er jo det som er spenninga i det her.

– Så skal vi prøve ikke å gjøre det for spennende, humrer han.