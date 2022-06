Tre måneder før master-fristen fikk Birger krisebeskjeden

Vi hører til stadighet om bilprodusenter som sliter, og gaming-glade folk som ikke får kjøpt Playstation 5 på grunn av verdensomspennende mikrochip-mangel.

Det er likevel ekstremt mange flere som føler på konsekvensene, og en av dem var mikroelektronikk-studenten Birger Olsen (24).

I vår fikk han seg en støkk under arbeidet med masterprosjektet ved Universitetet i Bergen.

Målet var å lage teknologi, som i samarbeid med andre europeiske forskere skulle bidra til å forbedre strålebehandling mot kreft.

Det var bare ett problem - mikrochippene.

CHIPS: Her er problemet - prekær mangel på slike mikrochips, også kalt halvledere på fagspråket. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Dramatisk økning

Da det gjensto tre måneder av prosjektet, og fristen for master-oppgaven nærmet seg, skulle Olsen bestille mikrochippene han trengte.

– Disse pleier å komme kjapt. Vanligvis tar dette én til to uker, og hvis vi må bestille fra USA så tar det kanskje tre uker, sier studenten.

Denne gangen var det derimot annerledes. En pandemi, leveringsforsinkelser og råvaremangel gjorde at ventetiden på mikrochippene hadde økt til minst syv måneder.

– «Da må vi finne andre løsninger», tenkte jeg. Designet måtte endres, og jeg måtte rett og slett finne noen andre chipper innenfor samme bruksområde, sier Olsen.

ENDRING: Teknologien til Birger Olsen (24) kunne ikke lages slik det først var designet. Mikrochip-mangelen gjorde at han måtte gjøre justeringer. Foto: Silje Olderkjær / TV 2

Derfor er det problemer

Masterstudenten fra Bergen er ikke alene om å være i chip-nød. I over to år har verden slitt med mikrochip-mangel, og årsaken er sammensatt.

Professor Johan Alme ved Instituttet for fysikk og teknologi i Bergen har tidligere opplyst til TV 2 at mangelen skyldes en perfekt storm.

Noen av årsakene er tørke i Taiwan, Trump sin tidligere handelsblokade mellom USA og Kina, fremveksten av kryptomining og en korona-pandemi.

Nå er pandemien på tilbakegang, men de globale leveringsproblemene har vedvart. Det hjelper heller ikke med en krig mellom Russland og Ukraina.

– Vi ser fortsatt at det er problematisk å få tak i komponenter. Selv for oss som driver med prosjekter der vi kun trenger enkle komponenter, er det veldig lang leveringstid, sier Alme i dag.

MÅ VENTE: Mikroteknologi-forsker Johan Alme ved Universitetet i Bergen (UiB) sier det ikke finnes noe rask løsning på problemet. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Så lenge kan det vare

En fersk rapport fra Deloitte, bekrefter at det fortsatt er stor mangel på mikrochipper, eller «halvledere (semiconductors)» som det heter på fagspråket.

Det er likevel mulig å se bedring.

I rapporten fremgår det nemlig at leveringsproblemene kan minke i siste halvdel av 2022. Knappheten vil likevel kunne vare til langt inn i 2023.

Det er dårlig nytt bilindustrien, som ifølge det finansielle rådgivningsfirmaet AlixPartners tapte 210 milliarder dollar i 2021.

– Alle hadde selvfølgelig håpet at chip-krisen ville ha avtatt mer nå, men uheldige hendelser som Covid-19-nedstengningene i Malaysia og vedvarende problemer andre steder har forverret ting, skrev Mark Wakefield i AlixPartners i en pressemelding.

FINMEKANIKK: Man er omgitt av høyteknologi og finjusterte instrumenter når man lager mikrochips. Her fra Renesas Electronics i Bejing, Kina. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Venter på krystallene

Som om ikke alle de nevnte problemene var nok, er selve fremstillingen av mikrochippene en møysommelig prosess.

I en artikkel fra Massachusetts Institute of Technology (MIT), beskrives det hvordan man må gjennomgå et 14 ukers produksjonsløp med 700 trinn for å lage såkalte silisium-skiver, som er en sentral del av mikrochippene.

Mye av tiden går med til å vente på at krystallene skal vokse.

– Det er fysikk. Man kan ikke øke tempoet på dette. Man kan ansette flere folk, kjøpe inn mer utstyr, men hvis man ikke har materialet som trengs for å fremstille det endelige produktet, så kommer man ingen vei, sier Jessica Kelly i National Instruments (NI).

Slik ser det ut når man tar ut en silisium-skive til mikrochip-produksjon. Dette bildet er fra mikroelektronikk-instituttet i Barcelona (IMB-CNM). Foto: JOSEP LAGO / AFP

Litt irritasjon

Redningen for master-student Birger Olsen ble å bestille chips fra restlageret til tre ulike leverandører på forskjellige steder i verden.

Mange av verdens halvledere lages i Asia og det taiwanske selskapet TSMC, men også USA er en stor leverandør.

– Noen av leverandørene hadde kun ti chips igjen på lager. Det ble til slutt tre forskjellige bestillinger, så det ble litt irritasjon ved administrasjonen på universitetet, hehe.

GLAD: Master-studenten Birger Olsen (24) kom i mål til slutt, men på grunn av mangelen ble prosessen mer spennende enn den hadde trengt å være. Foto: Silje Olderkjær / TV 2

– Var selvsagt «happy»

Olsen kom heldigvis i mål til slutt. Mikrochippene ankom Bergen, og hans del av prosjektet ble ferdigstilt.

I slutten av juni leverte han inn masteroppgaven, noe han naturlig nok syns var deilig.

– Jo, jeg var selvsagt «happy» for det. Det var en lettelse å få produsert kretskortet og komme til stadiet der man kunne teste det ut.

Så får man se om neste års studenter i mikroelektronikk får det lettere.