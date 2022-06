Disse får de første «supervaksinene»

Det amerikanske farmasøytfirmaet Moderna etablerer nå en global klinisk base for utprøving av nye vaksiner mot framtidige helsetrusler.

Verden fikk seg en vekker etter at det i 2020 ble utløst en global pandemi, som følge av det store utbruddet av koronaviruset.

Vaksineprodusenten Moderna har store planer for en kombinert korona- og influensa-vaksine innen utgangen av 2023.

For å kunne beskytte befolkningen mot framtidige helsetrusler jobber flere farmasøytfirmaer på spreng for å utvikle nye vaksiner og i den forbindelse skal Moderna nå etablere en global klinisk base for utprøving av nye vaksiner.

De første «prøvekaninene» blir den britiske befolkningen, ifølge Sky News.

Ny koronavaksine

Britene vil dermed få tilgang på alle de nyeste vaksinebehandlingene som det amerikanske firmaet utvikler over tid.

Den kliniske basen skal også utvikle vaksiner for et bredt spekter av luftveissyndromer, i tillegg til nye koronavaksiner som kan beskytte bedre mot nye varianter.

Etter at den nye omikron-varianten av koronaviruset spredde seg over hele verden, har selskapet jobbet hardt med å utvikle en ny variant av vaksinen.

Onsdag varslet firmaet at de forventer å kunne starte leveranser av den nye vaksinen innen kort tid.

Håper på banebrytende vaksiner

Vaksinen er testet på over 850 personer som alle hadde tre vaksinedoser fra før.

– Vi kan starte levering i løpet av august. For noen land kan det bli september, men det vil virkelig være en regulatorisk beslutning, sier administrerende direktør Stephane Bancel til Reuters onsdag.

I tillegg til denne lanseringen håper Moderna at framtidig forskning ved den nye kliniske basen i Storbritannia vil kunne føre til nye og banebrytende vaksiner.

Selskapet håper at teknologien på sikt kan bli brukt til å takle eller forebygge et bredt spekter av sykdommer, som kreft, demens, influensa og hjertesykdom, ifølge Sky News.