Hevder den tidligere stjernesyklisten jaget ekskona rundt i hagen med pistol

Den tidligere stjernesyklisten Mario Cipollini (55) risikerer to og et halvt år i fengsel.

Påtalemyndighetene i italienske Lucca, ved aktor Letizia Cai, har lagt ned påstand om to og et halvt år i fengsel for den tidligere stjernesyklisten Mario Cipollini, som var tiltalt for vold og mishandling av både sin ekskone og ekskonens nye kjæreste.

Det er tre år siden Cipollini ble siktet, men på grunn av forsinkelser knyttet til koronapandemien og syklistens helse, startet rettssaken først nå, skriver cyclingtips.com.

Cipollini var siktet for vold mot sin tidligere kone Sabrina Landucci, som han var gift med fra 1993 til 2006, og Landuccis nye kjæreste, den tidligere fotballspilleren Silvio Giusti. Landuccis advokat, Susanna Donatella Campione, krever dessuten 80.000 euro i erstatning på vegne av sin klient.

Landuccis mor, Giovanna Di Simo, sa i vitneboksen at datteren opplevde gjentatte hendelser av vold i hjemmet under ekteskapet med Cipollini.

– Cipollini hadde en pistol under puten sin. Jeg så med mine egne øyne at han tok tak i nakken til Sabrina, og jaget henne rundt i hagen, med bandasjen på kneet han hadde etter en skiulykke. Han jaget henne rundt i hagen med en pistol, uttalte Di Simo, ifølge cyclingtips.com.

Hun hevder også at den tidligere stjernesyklisten kom med gjentatte trusler.

STJERNESYKLIST: Mario Cipollini vant flere ritt i sin profesjonelle karriere. Foto: FABRICE COFFRINI

– Han ringte og skrek i telefonen, både dag og natt. Han sendte henne hundrevis at tekstmeldinger hver dag. Han var intensiv og sjalu. Først gråt han og ba om tilgivelse, før han truet og fornærmet både henne og familiemedlemmene, sa hun fra vitneboksen.

Mario Cipollini benekter alle anklagene, og sa i retten at han verken aldri har angrepet eller slått sin ekskone, truet henne med pistol, eller tatt nakkegrep på henne.

Stjernesyklistens team av forsvarsadvokater har hele tiden hevdet at Cipollini er uskyldig og må frifinnes. De skal holde sine sluttinnlegg i den pågående rettssaken 13. juli, og i etterkant vil også dommen komme.

Cipollini vant over 200 ritt i løpet av sin karriere, inkludert 12 etapper i Tour de France og 42 etapper i Giro d’Italia. Etter sykkelkarrieren grunnla han sykkelmerket Cipollini Bikes.