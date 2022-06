Fant utryddet virus i kloakken

En type poliovirus som utledes av vaksiner, har blitt oppdaget i prøver fra kloakken i London, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO) og britiske myndigheter.

Det er ikke påvist noen poliotilfeller blant folk i Storbritannia, der den alvorlige sykdommen ble utryddet i 2003.

WHO sier i en uttalelse at type 2 vaksine-utledet poliovirus (VDPV2) har blitt funnet i miljøprøver i den britiske hovedstaden.

– Det er viktig å understreke at viruset er påvist i kun miljøprøver, heter det i uttalelsen. Det er ikke oppdaget noen tilfeller av lammelser i forbindelse med funnene.

Likevel, advarer WHO, er «enhver type poliovirus hvor som helst, en trussel mot barn over alt».

Britiske myndigheter antar at viruset kom fra noen som fikk den såkalt levende poliovaksinen, altså at vaksinen inneholder levende virus eller bakterier som er blitt svekket, et sted i utlandet. Deretter, antas det, smittet personen noen i London, som så skilte ut viruset gjennom avføring.

Storbritannia stanset med den levende vaksinen i 2004 og byttet over til en inaktivert vaksine, som inneholder virus som er dyrket fram og så inaktivert. Polio, som primært rammer barn under fem år, kan forårsake lammelser og i sjeldne tilfeller være livstruende.

Myndighetene understreker at risikoen er «ekstremt lav» for befolkningen, men oppfordrer folk til å undersøke om barna deres er fullvaksinerte, og til å ta kontakt med lege om de er usikre.

(©NTB)