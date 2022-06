Fotballryktene: – Vil kvitte seg med fem spillere

Her er torsdagens overgangsrykter!

Manchester United og manager Erik ten Hag skal ha bestemt seg for at fem spillere kan dra fra klubben i sommer for å gi plass til nye signeringer.

United har enda ikke sikret seg en eneste nysignering i sommer, men bildet når det gjelder utgående overganger har blitt mye tydeligere. Ifølge Mirror skal både Eric Bailly, Phil Jones, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka og Brandon Williams ha blitt gjort oppmerksomme på at deres fremtid ikke er på Old Trafford.

Derimot kan en av Ten Hags første signeringer nærme seg. Tottenham Hotspurs skal ha trukket seg i kampen om Christian Eriksen, og i forrige uke skal United ha tilbudt Eriksen en avtale om å forlate Brentford til fordel for rødtrøyene når kontrakten utløper i 30.juni.

Everton har lenge ønsket seg Owen Wijndal, og nå skal han være klar for å forlate AZ Alkmaar til fordel for spill i Premier League. Den nederlandske forsvarsspilleren skal ifølge Express koste Everton kun 104 millioner kroner.

Men Everton har tøff konkurranse om å sikre seg nederlenderen. Ajax og Sevilla er også interessert, melder avisen.

Gareth Bale har vært på besøk hos Championship-klubben Cardiff for å snakke med eieren og styrelederen om en mulig overgang. Wales-kapteinens kontrakt med Real Madrid går ut 30.juni, og det antas at 32-åringen har en rekke tilbud på bordet. Det melder Daily Star.

Paul Pogbas agent skal ifølge Sky Sports møte Juventus torsdag for å få på plass de siste detaljene i kontrakten hans. Pogba, som er på utgående kontrakt hos Manchester United, skal gjennomføre medisinsk test i begynnelsen av juli. Pogbas retur til Juventus kan dermed snart bli en realitet, klubben han spilte for fra 2012-2016.

RETUR? Ifølge Sky Sports er Paul Pogba kun detaljer og en medisinsk sjekk unna en overgang til Juventus Foto: PETER POWELL / Reuters / NTB

Leeds er ventet å tjene minst 792 millioner kroner om de selger Raphinha, og ser derfor etter erstatninger. Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano skal Club Brugges Charles De Ketelaere være en spiller de har på ønskelisten, men også AC Milan er interessert i å sikre seg 21-åringen.