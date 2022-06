Dønnum-dobbel reddet Vålerenga

Brumunddal - Vålerenga 3-4

Vålerenga og Dag-Eilev Fagermo sliter i eliteserien, og tredjedivisjonslaget Brumunddal gjorde det ikke lett for Oslo-laget i 2. runde i cupen.

Brumunddal overrasket Vålerenga i onsdagens kamp, men to mål fra Aron Dønnum på overtid sikret 4-3 seier og avansement med et nødskrik for de blåkledde.

– Det føles bra. Det er alltid vanskelig, men jeg skjønner fansen og benken blir utålmodig. Jeg så at det var andre lag som røk ut, og det er vanskelig med sånne kamper. Men jeg synes vi er flinke til å stå i det, sier Dønnum til NRK.

Vålerenga står uten seier på de seks siste kampene i eliteserien. Seieren mot Brumunddal er dermed VIFs første seier siden de slo Kolbu 5-1 i første runde av NM 19.mai.

– Veldig skuffet. Jeg er veldig stolt av gutta, og så holdt det ikke helt inn, dessverre. Sånn er det. Det var utrolig nær, og litt ekstra kjipt når det er så nær, sier Brumunddal-trener Vemund Brekke Skard til NRK.



Sjokkåpnet

Brumunddal gikk til pause med en 2-0 ledelse etter mål av Preben Finstad og Eivind Strand Osmo.

VIF slet lenge mot et kompakt og solid forsvar, men like etter pause reduserte Henrik Udahl før Leonard Zuta utlignet til 2-2 etter 75 minutter.

Men Brumunddal, som ligger på 7.plass i sin avdeling, viste styrke. Åtte minutter før slutt sjokkerte de nok en gang, og Mikkel Frankmo headet hjemmelaget igjen opp i ledelsen.

Dønnum utlignet så ett minutt på overtid, før han rett etterpå driblet seg fri i feltet, plasserte ballen i lengste hjørne og sikret Vålerenga avansement.