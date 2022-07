Må betale megabeløp etter veterinærbesøk: – Fikk sjokk

Advarer hundeeiere etter at kostbare inngrep spiste opp forsikringen.

Ove Pedersen (65) sitter hjemme på Karmøy da den fredelige juni-kvelden plutselig tar en dramatisk vending. Hunden hans kollapser på stuegulvet.

– Jeg slipper alt jeg har i hendene og kaster meg i bilen. På smådyrsklinikken finner de ut at han nesten ikke har blod igjen i kroppen.

Dyrlegen oppdager at hunden Poki har indre blødninger i buken, forteller Pedersen.

DYRBAR LAST: Ove Pedersen har betalt i dyre dommer for å berge livet til kjæledyret. Foto: Privat

– For å berge Pokis liv må de gjennomføre en blodoverføring med det samme.

Saken ble først omtalt av Karmøynytt.

Titusenvis fra egen lomme

Det ble starten på et dypt innhogg i lommeboka til den uføretrygdede karmøyværingen.

– Jeg ble helt paff, fikk sjokk, sier Pedersen om pengesummen.

Blodoverføringen kostet ham 32.000 kroner, i tillegg til 4000 kroner for veterinær-kontroller. Poki hadde en stor cyste på milten.

– Jeg fant ut at Poki kunne opereres for 15.000. Da milten måtte fjernes, kom prisen på til sammen 20.000 kroner.

Hundeforsikringen hans dekket kun beløp opp til 30.000. Totalt kostet det nærmere 60.000 å berge hundens liv, ifølge Pedersen, som reagerer på det han synes er for stive priser.

Må ofre campingferien

Nå advarer han andre hundeeiere.

– Jeg måtte punge ut med et beløp som var høyere enn forsikringen min dekket. Jeg hadde aldri i min villeste fantasi forestilt meg at en blodoverføring kunne koste så mye, forteller han.

– Behandlingen ble dyrere enn hva bilen min koster, legger han til.

Nå må campingferien ofres på grunn av veterinær-utgiftene. Pedersen angrer imidlertid ikke på at han betalte i dyre dommer for å redde Poki.

– Nå er Poki sprekere enn noen gang, og jeg angrer ikke et sekund. Hunden betyr veldig mye.

– Skjer ikke ofte

Ove Pedersen har hundeforsikring gjennom Gjensidige. Pål Rune Eklo er kommunikasjonssjef i Gjensidige, og forteller at de har hørt om lignende historier, men det er ikke veldig vanlig.

– Dette skjer ikke ofte. Vi har ikke mange eksempler på at veterinærregningen har blitt høyere enn hva hundeforsikringen dekker.

FORSIKRING: Pål Rune Eklo understreker viktigheten av tilpasset forsikring. Foto: Gjensidige

Hans viktigste råd til hundeeiere er å velge en forsikring tilpasset hunderasen.

– Du må passe på at du har en forsikring som passer til hundens formål. En fuglehund som skal brukes til jakt er mer utsatt for skader enn en liten selskapshund, sier Eklo.

Ifølge Eklo vil en hundeforsikring med dekning på 30.000 kroner, i de fleste tilfeller, være nok.

– Det er sjelden kostnadene går over det beløpet. Men noen kan få seg en stor overraskelse. Det er kjempedyrt å bruke veterinær. Det er ingen hemmelighet, sier han.

Veterinærens råd

Veterinær Linda Bøe hos Dyrlegene, som ikke er involvert i Pedersen sin sak, påpeker også viktigheten av å forsikre kjæledyr. Hun gjengir «veterinærenes råd» slik:

«Kan du ikke minimum stille med 60.000 kroner eller mer – til en hver tid – bør du aldri unngå å ha forsikringen i orden.»

– For du kommer til å ta følelsesladede avgjørelser som kan gå ut over din personøkonomi og dine nære når du blir satt til veggs.

Ikke urimelig prising

Fra et objektivt ståsted sier hun at prisen som Pedersen måtte betale for behandlingen av Poki, ikke høres helt urimelig ut. Bøe forklarer det slik:

– Dette er også en relativt avansert behandling som en ikke kan sammenligne med den «gammeldagse» veterinærbehandlingen en tilfeldig fikk rundt på gårdene før.

Og understreker at yrke har forandret seg mye i løpet av bare de siste 20 årene. I dag kreves det blant annet seks års universitetsutdanning, samt videreutdanning – av og til flere år av det.

– Det står mye personell med høy kompetanse bak hver jobb.