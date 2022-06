Svømmeklubb med bikini-nekt: Mener gutta blir distrahert

Klubben tillater ikke lenger bruk av bikini under treningene.

Personer i og rundt klubben mener beslutningen er sexistisk, skriver Aftonbladet.

– De sa at guttene får konsentrasjonsproblemer dersom kvinnene bruker bikini, sier en anonym kilde til den svenske avisa.



Ifølge Aftonbladet har miljøet i den aktuelle svømmeklubben endret seg etter at de fikk inn en ny trener. Det er da bikini-reglene skal ha blitt innført.

– Mens andre klubber lar utøverne bruke todelt svømmedrakt, så er det ikke lov for deres utøvere. Jeg har hørt det har blitt snakket om helt åpent på et møte, sier en anonym leder for en annen svømmeklubb til Aftonbladet.

– Sjokkerende

Det skal være flere grunner til at klubben ikke ønsker bikini på trening.

– Blant annet at det ser uprofesjonelt ut, at de ikke blir respektert av guttene om de bruker bikini, og at det blir vanskelig for guttene å fokusere på trening.

Ifølge en annen kilde til avisa omtales det ikke som et forbud, men det skal ha vært tydelig at bikini ikke er ønsket på trening.

Det er kun tillatt med badedrakt på trening, sier en tredje person. Det skal ikke ha vært begrunnet med at andre klær er verre å bade i, men at det er en risiko for at de tiltrekker seg uønskede blikk.

– Det er sjokkerende at noen bestemmer så mye over svømmerne sine. Og bare om jentene, ikke om guttene. Jeg synes det er veldig skummelt.

– Da jeg spurte om saken, sa de at det er lite seriøst å trene i bikini for da bryr man seg kun om utseendet og ikke om sporten, sier han.

Problematisk historie

Svømmeklubben har en problematisk fortid. I 2020 ble en 14 år gammel utøver utsatt for seksuelt overgrep av en eldre person i den samme klubben.

Til tross for at gjerningsmannen ble dømt, fortatte han i svømmeklubben, mens den fornærmede etter hvert byttet klubb.

Svømmeklubben har fått kritikk for at den fornærmede flere ganger i etterkant måtte forholde seg til overgriperen.

Saken har ført til at flere foreninger har boikottet den aktuelle svømmeklubben.

Reglene til det internasjonale svømmeforbundet, Fina, sier at todelt drakt ikke er lov i konkurranse. Men kilder til Aftonbladet sier det er vanlig å bruke todelt drakt under trening, særlig utendørs.