– Gud vil straffe de skyldige til slutt

Det blå og gule ukrainske flagget blafrer i vinden. Rekken av ferske graver strekker seg langt bortover, forbi der kirkegården en gang tok slutt.

I Butsja har de måttet utvide kirkegårdene.

Volodymyr Stefienko tusler bort til en av gravene.

Han gjør korsets tegn: «Hei, bror», mumler han stille og kysser korset.

SISTE HVILESTED: På denne kirkegården i Butsja hviler Dmitrij Stefienko. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Han bøyer seg ned, retter på blomstene som omkranser haugen av jord som dekker kisten med broren Dmitrij.

Noen bringebær og en tallerken ligger strødd på den lille jordflekken.

– Mamma var her i går, forklarer han og begynner å rydde.

Ifølge ukrainsk tradisjon tar de pårørende med litt mat og drikke til de døde når de besøker graven.

– Jeg kommer ikke hit så ofte, forklarer Volodymyr.

– Man må ikke det, for da forstyrrer man den dødes sjel.

NYE GRAVER: Det er mange ferske graver på denne kirkegården i Butsja. På den militære delen, er nye graver allerede gravd ut, klare til å ta imot falne soldater fra fronten. Foto: Pål S. Schaathun/TV 2

Drept av russerne

Dmitrij Stefienko, også kalt Dima av familie og venner, forsvant 26. februar.

TV 2 var tilstede da han 8. april ble funnet i en massegrav ved kirken i sentrum av byen sammen med 66 andre personer.

Volodymyr husker godt den skjebnesvangre dagen da han så liket av lillebroren i massegraven.

BUTSJA 8. APRIL: Likene av om lag 70 mennesker ble funnet i massegraven ved kirken i sentrum av Butsja. Foto: VALENTYN OGIRENKO

– De første 10 kroppene ble hentet ut, og han var nummer fire, sier han stille.

– Jeg kjente igjen hodet hans umiddelbart, men kunne ikke tro det. Så snudde de ham igjen, og ja, det var han. Jeg gråt lenge.

BUTSJA 8. APRIL: Volodymyr Stefienko får trøst av kona Anna etter å ha oppdaget broren sin, Dmitrij, i en massegrav. Også konas bror ble drept av russerne i Butsja. Foto: VALENTYN OGIRENKO

Hittil har etterforskerne funnet likene av mer enn 1100 mennesker i og rundt Butsja etter at russerne ble presset ut av Nord-Ukraina.

Volodymyr har ikke bare én grav å gå til på kirkegården. 100 meter fra Dmitrijs grav, ligger svogeren hans, Viktor Lukianenko.

32-åringen forsvant 5. mars, og i over én måned visste ikke familien hva som hadde skjedd med han.

– Vi hadde et håp om at han kanskje var tatt til fange. Kona mi hadde likevel avgitt DNA-prøve. I midten av april ringte de og sa de hadde fått treff, sier Volodymyr.

SVOGER DREPT: Volodymyr Stefienko gjør korsets tegn foran graven til svogeren, Viktor Lukianenko. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Lukianenko lå på et likhus med andre uidentifiserte personer.

– Kroppen var i så dårlig forfatning at de ikke kunne se at det var han. Men han hadde et arr og et kjede rundt halsen som familien gjenkjente, forteller Volodymyr.

De rettsmedisinske undersøkelsene viste at både Dmitrij og Viktor ble skutt.

Finner flere massegraver

Stadig finner man nye lik og massegraver i områdene russerne okkuperte. Mandag 13. juni ble likene av sju mennesker funnet begravd i et skogholt nær landsbyen Myrotske, om lag 10 kilometer fra Butsja.

Flere av likene bar preg av tortur, ifølge politiet i Kyiv fylke.

NY MASSEGRAV: Mandag 13. juni fant politiet likene av sju mennesker i dette skogholtet. Flere av dem bar preg av tortur. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters / NT

– Dessverre forventer vi å finne flere massegraver i området rundt Butsja, sier pressetalskvinne for politiet i Kyiv fylke, Irina Pryanishnikova.

Hun vedgår likevel at de ikke hadde forventet å finne en så stor massegrav.

– Vi trodde det kanskje var 2-3 personer der, og ble sjokkert da vi fant sju kropper. De var skutt i knærne og i hodet. De var sivile, ikke militære, sier hun til TV 2.

Irina Pryanishnikova, pressetalskvinne for politiet i Kyiv fylke, tror de vil finne flere massegraver. Foto: Pål S. Schaathun

Hittil har politiet i Kyiv fylke åpnet kriminaletterforskning av drapene på mer enn 1300 mennesker de mener er begått av de russiske styrkene.

På landsbasis har politiet startet etterforskning av drapene på mer enn 12.000 ukrainere, ifølge sjefen for det nasjonale politiet i Ukraina, Igor Klimenko.

Volodymyr fant broren i massegrav - se reportasjen her

Den ukrainske riksadvokaten, Iryna Venediktova, sier de daglig får inn 200-300 meldinger om mulige krigsforbrytelser.

Ukrainske myndigheter har laget en oversikt her.

Etterforsker mens krigen raser

Bare dager etter den russiske invasjonen 24. februar, startet også etterforskningen av mulige krigsforbrytelser.

At krigsforbrytelser etterforskes i et slik omfang samtidig som krigen fortsatt raser, er historisk.

Så langt har minst tre russiske soldater blitt dømt for krigsforbrytelser, og torsdag 23. juni startet den første rettssaken mot en russisk soldat anklaget for voldtekt.

Soldaten skal ha brutt seg inn i et hus i Brovarsky-området rundt Kyiv, drept mannen i huset og gjentatte ganger ha voldtatt kona.

Rettssaken skjer in absentia fordi soldaten ikke befinner seg i Ukraina.

DØMT: Den russiske soldaten Vadim Shishimarin ble i mai dømt til livstid i fengsel for drapet på en ukrainsk sivil mann. Foto: Roman Hrytsyna

Flere titalls andre rettssaker er på trappene.

Frankrike, Litauen og Nederland har sendt etterforskere til Ukraina, og Den internasjonale straffedomstolen i Haag har åpnet etterforskning av potensielle krigsforbrytelser.

Sjefanklager ved Den internasjonale straffedomstolen, Karim Khan, besøker åstedet for massegraven ved kirken i Butsja sammen med den ukrainske riksadvokaten Iryna Venediktova. Foto: VOLODYMYR PETROV

– Vi håper at Europa og Den internasjonale straffedomstolen vil hjelpe oss med å holde den russiske hæren ansvarlig for forbrytelsene de har begått her i Ukraina, sier Pryanishnikova i Kyiv-politiet.

– Får sin straff uansett

Volodymyr trekker på skuldrene når TV 2 spør om han tror de som drepte Dmitrij og Viktor vil bli straffet.

– De vil få sin straff uansett. Hvis det ikke skjer i rettssal, vil uansett Gud straffe dem. De vil ikke slippe unna med det, sier han.

Volodymyr Stefienko tror de skyldige etter drapet på broren og svogeren vil få sin straff til slutt. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Ved siden Dmitrijs grav, er det en ekstra plass. Den er reservert til Volodymyrs mor, Nathalia.

– Vi har kjøpt plassen ved siden av Dmitrij til henne. Hun vil gravlegges ved siden av ham, sier Volodymyr.

Han forteller at moren fortsatt er i dyp sorg over tapet av yngstesønnen.

– Hun gråter mye fortsatt, og ser ofte på bilder og video av Dmitrij. Med tiden håper vi at hun vil akseptere at han ikke lenger er med oss, og at livet må gå videre, sier Volodymyr.

I DYP SORG: Volodymyrs mor, Nathalia, er i dyp sorg over tapet av yngstesønnen. Bildet er tatt i april, da TV 2 traff familien første gang. Foto: Aage Aune / TV 2

For Volodymyr er det viktigste nå å forsøke å ta livet tilbake igjen. Men frykten sitter fortsatt i.

– Vi vil aldri glemme det vi gikk gjennom, men livet går videre, sier han.

– Vi må akseptere at han ikke lenger er blant oss. Vi kommer til graven fra tid til annen, sitter og snakker med ham en stund. Så lar vi han hvile i fred. Livet må gå videre.