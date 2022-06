Koronakaos åpner Tour de France-mulighet for flere nordmenn

Både Sven Erik Bystrøm, Odd Christian Eiking og Markus Hoelgaard har fått beskjed om å være klare til tjeneste om det skulle bli behov for dem i Tour de France.

TOUR-DØREN PÅ GLØTT: Både Sven Erik Bystrøm (venstre) og Odd Christian Eiking er klare til å steppe inn i Tour de France for sine respektive lag om behovet skulle melde seg etter alle koronatilfellene i sykkelsporten den siste tiden. FOTO: Alessandro Volders/TV 2.

Det forteller trioen til TV 2 onsdag kveld.

Ingen av de hadde opprinnelig Tour de France på programmet i år etter en skade - og sykdomsplaget sesong.

Enkelte lag har offentliggjort Tour-troppen allerede, men flere lag vil vente så lenge som mulig med å ta ut sine åtte ryttere i lys av den kaotiske koronasituasjonen i det internasjonale sykkelfeltet for øyeblikket.

En rekke lag og ryttere har blitt rammet de siste ukene, og samtlige som vil delta er nødt til å levere en negativ test to dager før starten i København neste fredag.

Eiking: – Jeg er i bra form

Eiking skulle opprinnelig sykle Giro d'Italia i år, men en stygg velt i Liège-Bastogne-Liège i april gjorde at det gikk fløyten.

Etter nesten to måneder på sidelinjen med to brukne bein i armen, var han forrige uke tilbake i konkurranse i det franske etapperittet Route d'Occitanie - hvor han tok en meget respektabel 11.plass sammenlagt.

– Jeg er på «long list» (bruttotropp), ja. Sannsynligheten er liten, men det kan bli noe av om de som fikk korona ikke tester negativt, eller om noe annet skulle dukke opp, sier han.

En rekke ryttere på laget hans, EF Education First-Easy Post, måtte bryte Sveits rundt forrige uke på grunn av korona, og den danske profilen Michael Valgren er uaktuell for Touren etter en stygg velt nylig.

– Føler du deg klar om det blir behov for deg?

– Ja, jeg er i bra form, men oppladningen kunne så klart ha vært bedre uten et brukket båtbein og albue, sier han.

Bystrøm: – Jeg er «stand by»

En annen som har hatt sitt å stri med denne sesongen er Sven Erik Bystrøm.

Farens dødsfall og deretter virus og omgangssyke ødela vårsesongen, men 30-åringen er på gang igjen og har fått tre ritt i bena i Belgia i juni.

– Jeg er reserve til Touren, så det finnes jo en sannsynlighet for at det blir tur til København likevel neste uke. Jeg er i hvert fall «stand by» om jeg ikke får korona selv, sier han humoristisk.

Intermarché-laget til Bystrøm er ventet å inneholde kompisen Alexander Kristoff, som er lagets spydspiss på de flate etappene.

Også Markus Hoelgaard har fått store deler av sesongen spolert av sykdom, men har ikke lukket døren til Touren helt.

– Jeg ser på det som usannsynlig, men jeg er blant reservene, så i teorien kan jeg bli satt inn ved frafall. Men som sagt skal det nok en del koronatilfeller til for at det skal skje, sier Trek-Segafredo-rytteren.

Vegard Stake Laengen og Edvald Boasson-Hagen, som begge er høyaktuelle for Tour-deltakelse, melder til TV 2 at de enn så lenge er friske og raske og ikke har levert positive koronatester.

Mer usikkert er ståa hos Andreas Leknessund, som mandag fortalte at han har testet positivt. Tromsøværingen sa da at han «ikke følte seg veldig dårlig», og DSM-rytteren er ventet å bli tatt ut til Touren om han ikke blir veldig syk - og tester negativt to dager før start.

Carl Fredrik Hagen blir ikke å se i årets Tour. Klatreren fra Oppegård var ikke i troppen til Israel-Premier Tech som ble publisert onsdag ettermiddag.