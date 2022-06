To involvert i trafikkulykke på E18

Nødetatene er på stedet etter en trafikkulykke på E18 i Sandefjord. Ulykken har skjedd i en tunnel i sørgående retning, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

En bil er involvert og har store skader.

Det er to personer involvert i ulykken og begge blir sett til av ambulansepersonell. Skadesituasjonen er ukjent.

– Fører, en lokal dame i 20-årene, har forklart at årsaken til ulykken var at hun svingte unna et dekk som lå midt i vegbanen, skriver operasjonslederen på Twitter.

De involverte blir fraktet til legevakten for nærmere undersøkelser, opplyser politiet.

Høyre felt på E18 ble stengt i sørgående retning, og trafikken gikk sakte forbi i det andre.

Klokken 20.53 opplyser politiet at veien er åpen igjen for trafikk.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.40.