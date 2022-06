Disse statene kan forby abort: – Jeg er livredd

Millioner kan bli nektet abort i USA. Nå frykter aktivister at også andre historiske gjennombrudd henger i en tynn tråd.

Om kort tid ventes kjennelsen som kan åpne opp for at delstatene i USA kan forby retten til selvbestemt abort.

– Jeg er livredd for den mulige kjennelsen, sier aktivist Jim Obergefell til nyhetsbyrået Reuters.

VANT: I 2015 vant Jim Obergefell i Høyesterett og fikk gjennomslag for retten til likekjønnet ekteskap i USA. Foto: Carlos Barria/ Reuters

Han har i likhet med Norma McCorvey (bedre kjent under pseudonymet Jane Ro) vunnet i Høyesterett for et historisk politisk gjennomslag.

I 2015 ble han ansiktet utad for å ha vunnet i Høyesterett og sikret retten til likekjønnet ekteskap i alle USAs 50 delstater. Avgjørelsen går under navnet «Obergefell vs. Hodges».

Nå frykter han for at den mulige abort-kjennelsen bare er starten på flere reverseringer av historiske avgjørelser.

– Dersom denne kjennelsen kommer vil det være en forferdelig dag for vår nasjon. Jeg frykter også for likestillingen til LHBT-personer og fremgangen vi har gjort som nasjon, sier den amerikanske homopioneren.

AKTIVIST: Jim Obergefell på talerstolen etter en konferanse i Utah tidligere i år. Foto: Rick Bowmer/ AP

I mai ble et lekket notat offentliggjort, hvor det kom det frem at et flertall i landets Høyesterett trolig vil reversere «Roe vs. Wade» - avgjørelsen som sikrer retten til selvbestemt abort i USA.

– Den mulige avgjørelsen som er lekket, og begrunnelsen som ble brukt, er bare et veikart for å angripe mye av fremgangen vi har fått til som nasjon. Jeg er bekymret, sier Obergefell.

Stor seier

For syv år siden samlet mange seg utenfor Høyesterettbygningen i Washington, D.C. og ventet spent på kjennelsen om likekjønnet ekteskap.

– Vår nasjon har en lang historie med å nekte mennesker i å gifte seg. Det var jo heller ikke lov for to av ulike etnisiteter å gifte seg, sier aktivisten.

STØTTE: Det Hvite hus ble lyst opp i regnbuens farger etter at Høyesterett i 2015 gjorde det lovlig med likekjønnet ekteskap. Foto: Gary Cameron/ Reuters

«Obergefell vs. Hodges» ble vedtatt med fem mot fire stemmer i 2015, hvor Høyesterett slo fast at alle delstater måtte tillate homofiltekteskap.

Nå står igjen demonstranter utenfor den storslagne bygningen. Denne gangen roper de for å beholde en rettighet de fikk gjennomslag for, for 49 år siden.

DEMONSTRERER: Aktivister demonstrerer for retten til å ta abort på utsiden av USAs Høyesterett 15. juni i år. Foto: Mandel Ngan/ AFP

TV 2 har tidligere skrevet om kampen om abortloven «Roe vs. Wade» og hvordan den ble til. Det kan du lese mer om her.

Hvorfor skjer dette?

Det er et konservativt flertall i Høyesterett, 6 mot 3. Det sørget tidligere president Donald Trump for da han nominerte den konservative dommeren Amy Coney Barrett til å ta over det ledige setet etter Ruth Bader Ginsburgs bortgang.

KONSERVATIVE: Tidligere president Donald Trump sammen med Amy Coney Barrett, etter hun ble valgt inn som ny dommer i USAs Høyesterett i oktober 2020. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Ginsburg, som gikk bort i 2020, var kjent for å være en liberal dommer, som kjempet for minoritetenes rettigheter i samfunnet.

En høyesterettsdommer i USA innehar vervet livet ut. Siden Donald Trump sikret et konservativt flertall i Høyesterett har mange fryktet for fremtiden til ulike historiske avgjørelser i USA.

DOMMERNE: Dommerne i USAs Høyesterett samlet. Det nyeste medlemmet, Amy Coney Barrett, står øverst til høyre. Bildet er tatt 23. april 2021. Foto: Erin Schaff/ The New York Times via AP

Forbud i flere stater

Fra før har en rekke delstater innført strenge abortregler. I delstaten Oklahoma har de innført et forbud mot abort med kun noen få unntak. Der er det kun lovlig å ta abort dersom graviditeten er forårsaket som et resultat av voldtekt eller incest, eller det er fare for livet til moren.

Disse 22 delstatene vil forby abort 22 delstater har allerede utformet lovgivning som umiddelbart vil forby abort, dersom Roe mot Wade skulle bli opphevet i høyesterett. I tillegg er det ventet at ytterligere fire delstater vil følge etter, disse er uthevet i kursiv: Alabama

Arizona

Arkansas

Georgia

Florida

Idaho

Indiana

Iowa

Kentucky

Louisiana

Michigan

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nord-Dakota

Ohio

Oklahoma

Sør-Carolina

Sør-Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vest-Virginia

Wisconsin

Wyoming Kilde: Washington Post, Guttmacher Institute

Texas har innført et forbud etter første hjerteslag kan høres, noe som i praksis forbyr abort etter uke seks.

Abortrettigheter har alltid vært et betent og kontroversielt tema i USA. Etter det lekkede notatet ble kjent har mange på nytt tatt til gatene for å demonstrere.