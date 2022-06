Sarpsborg ute av cupen – slått ut av Thomas Myhres Moss

Alle 16 eliteserielag var i aksjon i 2. runde i NM onsdag.

Det var lenge målløst i kampen mellom Moss og Sarpsborg 08, men etter 55 minutter sendte Anas Farah Ali hjemmelaget i ledelsen. Moss sin nummer sju ble spilt gjennom av Noah Alexandersson og Ali gjorde ingen feil alene med keeper.

Sarpsborg klarte aldri å slå tilbake, og er dermed ute av cupen.

– Vi har hatt en god sesong. Det er veldig deilig å slå Sarpsborg, og for meg som er Fredrikstadgutt er det deilig å få de ut av cupen. Det smaker ekstra godt, sier målscorer Ali til NRK etter seieren.

–Det betyr mye at vi klarer å matche med 08-gutta. Spesielt når det er to divisjoner opp. Vi har noe på gang, så det er positivt det.

Moss trenes av tidligere landslagskeeper Thomas Myhre, og klubben har gjort det svært godt i 2.divisjon avdeling 1. Klubben har kun tapt én kamp under Myhres ledelse så langt i sesongen, og leder avdelingen med 27 poeng på 10 spilte kamper fem poeng foran Arendal.

– Det er en prosess. Vi startet med det i januar og fikk betalt for det i dag. Vanskelig å si mye om det, men vi gjennomfører kampplanen til punkt og prikke. Vi møter et knallsterkt lag, klarer å begrense deres muligheter og tar den sjansen vi får på kontring. Så jobber alle gutta heroisk hele veien, sier Myhre til NRK, og legger til:

– En stor dag for Moss i kveld.

Slet seg til seier

Det var flere lag som fikk det tøft på bortebane.

Molde var nære ved å gjenoppleve cupbomben fra 2018, da de røk ut i 2. runde mot Brattvåg.

Brattvåg var også dagens cupmotstander, og etter syv minutters spill scoret Moldes Birk Risa et spesielt selvmål. Et tilbakespill fra midtbanen gikk rett forbi Moldes sisteskanse Oliver Petersen og i mål. En kjempetabbe av eliteserielaget.

Molde utlignet med unggutten Mathias Fjørtoft Løvik like etterpå, før Brattvågs Flem banket til fra 25 meters hold og Brattvåg gikk opp i 2-1 ledelse.

Like før pause utlignet Molde på straffe ved Magnus Grødem, og igjen var lagene like langt. Men 10 minutter før slutt satte Eirik Haugan inn 2-3, og like etterpå satte innbytter David Datro Fofana spikeren i kista.

Stjernespilleren Magnus Wolff Eikrem ble byttet inn midtveis i andre omgang, men måtte gå av banen kun etter et par minutters spill. Wolff Eikrem holdt seg til hamstringen da han gikk av banen.

Trøblete start

Det var ikke bare Molde som fikk en tøff start på runden.

I Nordlandshallen åpnet Junkeren best mot Lillestrøm, kontret bortelaget i senk og satte inn 1-0, men Lillestrøm svarte like etterpå og vant 1-2 over 3.divisjonslaget.

Også i Levanger var det hjemmelaget som scoret kampens første mål mot Rosenborg. Hjemmelagets Hagbø kom alene med keeper og banket ballen i mål etter 19 minutter, men Rosenborgs Ole Sæther utliknet etter 76 minutter. RBK er dermed nødt å spille ekstraomganger.

Lengre sør sørget et lekker lobb for at Elverum ledet 1-0 over HamKam, men tre mål av kameratene sørget for at de snudde kampen og er videre i cupen.

Slik gikk det med Eliteserielagene:

Brattvåg - Molde 2-4, Elverum - HamKam 1-3, Fana - Haugesund 0-1, Fløy - Odd 2-3 (e. e. o), Flint - Sandefjord 1-5, Fram - Jerv 1-2 (e. e. o), Gjøvik-Lyn - Strømsgodset 3-2 (e.e.o), Harstad - Bodø/Glimt 0-5, Hødd - Aalesund 0-3, Junkeren - Lillestrøm 1-2, Levanger - Rosenborg 1-2 (e.e.o) , Moss - Sarpsborg 1-0, Strindheim - Kristiansund 1-3, Vard Haugesund - Viking 1-2, Skjervøy - Tromsø 1-4.

Brumunddal - Vålerenga startet klokka 19:45.