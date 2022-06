Reddet Rosenborg fra flause etter sjokkstart: – Et mareritt

Levanger sjokkerte Rosenborg, men utskjelte Ole Sæter ble redningen for storlaget.

Levanger - Rosenborg 1-2 e.e.o

Sist Rosenborg røk ut i cupens 2. runde var i 2008, da tapte de på straffesparkkonkurranse mot Kristiansund. I dag holdt cupbomben på å smelle igjen borte mot 2. divisjonslaget Levanger, men etter ekstraomganger klarte RBK med nød og neppe å snu 0-1 til 2-1 og avansement.

– Vi er bare glad vi kom videre. Disse rundene hvert eneste år er en tortur. Vi kommer hit mot et godt 2.divisjonslag som er sterke fysisk, godt organisert og gode på dødballer. Vi prøver å bryte de ned, bryte de ned og bryte de ned. Så får vi en dårlig start med mål i mot som gir de mye energi, sier Kjetil Rekdal til TV 2 etter kampslutt.

– Vi vinner fullt fortjent til slutt, men det er jo et mareritt hvert eneste år.

For etter en skuffende forestilling mot Lillestrøm søndag, var planen at Rosenborg skulle slå tilbake i cupens 2. runde mot Levanger, men i stedet fikk Rekdal og co langt mer å tenke på.

– Vi er fortsatt et skjørt lag, det viser kampen i dag. Men vi viser karakter og står på hele veien inn. Alle gir alt, det er ikke noe å utsette på innsats. Men vi gjør det vanskelig for oss selv når vi slipper inn et tidlig mål, sier RBK-treneren.

Rosenborg-kaptein Markus Henriksen mener at Rosenborg gjorde det for spennende mot Levanger.

– Det er litt sånn i cupen at det handler om å krangle seg videre. Men jeg skal være ærlig, vi gjorde det litt vel spennende. Jeg trodde ikke det skulle gå sånn her, men sånn blir det om man slipper seg nedpå et par prosent, da blir det vanskelig.

– All honnør til Levanger, jeg synes de spiller en kjempekamp, sier kapteinen til TV 2.

Rekdal utdyper hva han ser på som lagets svakheter.

– Det mangler på røffhet og det å stå sin mann. Å gjøre de rette tingen i en-til-en spesielt, og å være raskest der ballen detter ned. Vi har gode ballspillere, men vi har kanskje ikke nok duellspillere. Men vi har det laget vi har, og må bare komme oss igjennom det, sier Rekdal.

Sjokkåpning

De første 45 minuttene var det nemlig lite som tydet på at det er to divisjoner som skiller lagene. Gjengen i hvitt og rødt skapte flere store sjanser innledningsvis og til slutt skjedde det uunngåelige. Etter en svak pasning fra Renzo Giampaoli kontret hjemmelaget. Ballen endte til slutt hos Simen Hagbø som dundret kula i nettaket etter 19. minutter.

Rosenborg løftet seg litt etter scoringen og hadde blant annet en avslutning i stolpen, men etter en meget svak omgang var det fortjent at hjemmelaget gikk til pause med ledelse.

Sæter i fokus

Det kunne ha blitt fryktelig mye styggere da Ole Sæter så handset i egen boks like etter pause, men kampleder lot spillet fortsette.

Rosenborg slet fryktelig med å skape sjanser mot et kompakt Levanger-lag, og når klokka viste 70 minutter på Tobb Arena Levanger hadde trønderne hatt én fattig avslutning på mål.

Men knappe kvarteret før full tid smalt det. Ole Sæter, mannen som ble byttet ut etter 41. minutter mot Lillestrøm, fikk stå umarkert i boksen og fra 7-8 meter satt han ballen sikkert i hjørnet etter 77. minutter - til stor lettelse for Rosenborg-benken.

Ekstraomganger

Den scoringen reddet imidlertid kun ekstraomganger, for flere scoringer ble det ikke i ordinær tid.

Første ekstraomgang kom og gikk uten scoringer, men etter 108. minutter falt avgjørelsen. Innbytter Bryan Fiabema ble spilt igjennom av Ole Sæter. 19-åringen rundet keeper, før han sikkert satte ballen i det åpne nettet. Med sin første Rosenborg-scoring sørget han for at Rekdals menn tok seg videre til 3. runde i cupen med et nødskrik.