Kantspilleren ble overrasket - nå øyner hun muligheten i «ny» rolle

– Jeg merker det er en spenning i hele meg som kjenner på at det er noe stort som skal komme.

Det sier Anna Jøsendal til TV 2 onsdag. 21-åringen fra Odda var et av navnene som overrasket noe da EM-troppen ble tatt ut. Hun ble også overrasket selv da hun så sitt navn på listen. I disse dager er hun med troppen for å forberede seg til EM i England i sommer.

I fjor sommer ble det klart at hun skulle forlate Avaldsnes til fordel for Rosenborg ved nyttår. I Trondheim har 21-åringen tatt store steg på kort tid og har levert varene som kantspiller i Rosenborg.

Det er imidlertid en annen rolle hun kjemper om på landslaget.

– Back er en fin posisjon og her spiller vi med offensive backer, så det er midt i blinken for meg. Jeg har også spilt venstreback på yngre landslag, og liker posisjonen godt, sier hun til TV 2.

Ser man på landslagstroppen så er det ingen rendyrkede venstrebacker med. Jøsendal er med for å kjempe om den plassen i særlig konkurranse med Julie Blakstad.

At det ikke er rene venstrebacker med i troppen er noe som trigger Jøsendal.

– Er det en rolle som er litt «up for grabs»?

– Ja. Det er en posisjon hvor det har vært litt rullering på i det siste, så det er den jeg ser for meg å kunne utvikle meg i. Men det er tøff konkurranse også med Blakstad som også har spilt der.

MOTIVERT: Anna Jøsendal og Celin Bizet under en trening med landslaget på Ullevaal Stadion onsdag. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Lysluggen fra Odda er også klar på at hun får brukt mange av sine ferdigheter som venstreback for Norge. Hun har også spilt i den posisjonen et par anledninger tidligere på yngre landslag.

Det er også TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen enig i. Hun liker at Jøsendal ser på det som en utfordring og mener at 21-åringen har en kul holdning til det å slå seg fast i en landslagstropp fremover.

– Det er også smart. Norge har hatt et backproblem ganske lenge. Det er en posisjon som det foreløpig ikke har vært noen som har tatt bankers. Det er vanskeligere å benke kantspillerne for eksempel, sier Gulbrandsen og legger til:

– Det er positivt i en backrolle at hun er offensiv. Hun har fart og er god til å utfordre en mot en. I store deler av kvalik-kamper så vil det være bra. Den store utfordringen er imidlertid kombinasjonen av å være god offensiv og defensiv i de viktige og avgjørende kampene mot gode nasjoner. Da må man ha defensiv trygghet, sier hun.

Jøsendal er også klar på at hun er nødt til å jobbe mer med de defensive ferdighetene for å kunne bli enda bedre i posisjonen.

I Rosenborg har også kantene tydelige arbeidsoppgaver i det defensive arbeidet. Det mener Gulbrandsen er viktig. Hun peker på at man må kunne jobbe med de spesifikke oppgavene i hverdagen for å kunne mestre det i store landskamper når motstanden er god.

Nå ser Gulbrandsen frem mot privatlandskampene mot New Zealand og Danmark før mesterskapet sparkes i gang. Hun tror det vil komme mange svar på de mange spørsmålene som er før EM.

– Det blir utrolig spennende. Får hun ikke spilletid der, så blir det nok tøffere å bare kaste henne inn i den rollen i mesterskapet. Jeg er også spent på om de endrer formasjon. I en forsvarsfemmer så vil hun jo eventuelt kjempe om en venstreback-posisjon. Det synes jeg høres enda mer spennende ut, sier hun.