Fornebubanen vedtatt – kan passere 30 milliarder

Oslo bystyre ga grønt lys for Fornebubanen til stross for kostnadssprekk.

Bystyret i Oslo har onsdag vedtatt å øke kostnadsrammen til Fornebubanen, og sa dermed ja til å fortsette å bygge den omstridte banen.

Det skriver både Avisa Oslo og NRK.

Hvor sluttsummen ender er det vanskelig å vite, men dagens pris på 26,4 milliarder kroner er i 2021-kroner.

I byrådet sitt forslag har de regnet på hva sluttsummen blir hvis det blir en prisstigning innen bygg og anlegg på 5,7 prosent i hele byggeperioden.

Da blir prislappen 31,3 milliarder kroner.

Ifølge NRK var det Arbeiderpartiet, SV, MDG, Høyre, Venstre og KrF som sikret flertallet for den nye T-banen mellom Majorstuen og Fornebu.

– Det har vært tøffe tak underveis og vanskelige beslutninger å ta i denne saken, sa miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG).

Byggingen av Fornebubanen er allerede i gang flere steder i og rundt Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er klar på at dette ikke er like populært over hele byen.

– Det er ingen hemmelighet at dette prosjektet har vært krevende, ikke minst for mitt parti. Og vi må forstå at banen er like populær over hele byen, sa Johansen under talen sin foran Oslo bystyre.