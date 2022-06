– De er trent i å angripe homofile

Nasser Mohamed er redd for hva som venter skeive mennesker i landet under - og ikke minst - etter fotball-VM.

Nå advarer han om hva som kan skje under VM.

Han er den første homofile mannen fra Qatar som har stått frem offentlig; Nasser Mohammed lever nå i eksil i USA.

Han frykter fortsatt for sitt eget liv.

– Jeg føler meg ikke trygg, spesielt ikke etter at jeg kom ut offisielt, forteller han til TV 2.

Homofili er kriminelt og kan straffes med inntil sju års fengsel i Qatar.

Etter at han stod frem på BBC har han fått dødstrusler - men også overveldende mange henvendelser fra andre homofile fra hele Midtøsten som lever i skjul.

– Vi er alle redde for å snakke ut. Men det er viktig, spesielt nå.

– I 2022 er jeg den første som kommer ut. Det alene bør fortelle en historie om hva som skjer med oss.

For tildelingen av årets fotball VM har ikke gjort det lettere for homofile og LHBTI-personer i Qatar.

Snarere tvert om, ifølge Nasser.

– Jeg forlot Qatar for flere år siden, men jeg har fortsatt kontakt med folk som bor der - det har blitt veldig, veldig strengt for LHBTI-personer. Mer enn tidligere. Det er komplett umulig å eksistere sosialt, legalt i helsesystemet - og føle seg trygg og bo der.

FORBUDT: I gatene i Doha er det ingen regnbueeffekter eller homofile som viser sin kjærlighet i gatene. Foto: Marte Christensen / TV2

– Trent i å angripe homofile

VM-sjef Hassan Al-Thawadi har sagt at alle er velkomne under VM som spilles i november/desember.

Samtidig har generalmajor Abdulaziz Abdullah al-Ansari uttalt at regnbueflagg kan bli tatt fra supportere under fotball-VM i Qatar.

For å beskytte dem fra å bli angrepet

Han er involvert i overvåkingen av sikkerheten rundt VM-arrangementet.

- ADVART MOT REGNBUEFLAGG: Generalmajor Abdulaziz Abdullah al-Ansari. Foto: Darko Bandic

– De sier de vil konfiskere regnbueflagg for beskytte fans, og det er noe sant i det. For vi blir angrepet der. Hva skjer hvis noe hender med en fotballfan? spør Nasser Mohamed.

Politi og samfunnet er trent opp i angripe homofile.

De er lært opp til at homofili er ondskap.

– Hvordan tror du det vil være for homofile fans under VM?

– Jeg er bekymret for fansen, for å være ærlig. For massene har blitt trent i å angripe oss så lenge. Hvordan skal du endre trening deres i disse dagene VM-varer?

– Hva gjør politiet nå?

– Dette er et minefelt, sier fotballpresident Lise Klaveness.

Hun har vært ekstremt opptatt av hva hun kan gjøre med sikkerheten til LHBTI-personer, når hun har vært i Doha denne uken.

POLITI: Lise Klaveness er opptatt av at myndighetene sikrer opptrening av politiet. Foto: AFP

– Det er å finne det konkrete. Hva gjør myndighetene nå med opptrening av politiet hvis noen har et regnbueflagg foran en moské? Hva gjør politiet hvis de får et regnbueflagg i ansiktet?

Klaveness er berørt av Nasser sine beretninger.

– Det er sterkt, dette er den første åpne homofile i Qatar. Det sier noe om disiplinen og hvor sterk kontroll det er rundt dette spørsmålet.

Fotballpresidenten har lagt press på at Qatars forbud mot homofili oppheves under fotball-VM - uten å lykkes.

– Nå må vi jobbe konkret med å gjøre det så trygt som det kan bli under mesterskapet, og at det for de homofile qatarerne flytter seg i positiv retning etterpå.

BERØRT: Fotballpresident Lise Klaveness sier det er sterkt å høre Nasser Mohamed sin historie. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Ville ikke vist regnbueflagg

Mari Norbakk tror homofile fotball-fans som reiser til Qatar har en privilegert bakgrunn som gir en viss beskyttelse.

Hun er postdoktor ved Christian Michelsens institutt, og kjenner forholdene i Qatar godt.

PRIVILIGERT: Sosialantropolog Mari Norbakk tror tilreisende, homofile fotball-fans vil ha en viss beskyttelse i Qatar. Foto: Erik Teige / TV 2

– Når VM-sjefen sier at alle er velkomne, så tror jeg på ett vis at de mener det. Men da for supportere. Så lenge de ikke viser kjærlighet i offentligheten.

Nordbakk er redd for at enkelte kan oppfatte regnbueeffekter som en provokasjon.

– Jeg vet ikke om jeg hadde tatt sjansen å gå med et regnbueflagg eller et regnbuearmbånd i dag. Og jeg vet at jeg i hvert fall ikke hadde tatt sjansen på det om jeg hadde kommet fra en stat der homofili også er forbudt.

KUN FIFA-FLAGG: I Qatar er regnbueeffekter ulovlig. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Hun mener man risikerer å bli sendt hjem med beskjed om at denne personen har uttrykt solidaritet med skjeve.

– En vanlig tilnærming til besøkende som ikke forholder seg til reglene i Qatar, er deportasjon.

Norbakk reiser imidlertid spørsmål om hvem man skal fokusere på i denne tematikken.

– Er det de som skal reise inn og ut. Eller er det de som skal leve der med konsekvensene fra VM-et i all overskuelig fremtid?

SIKKERHETSVAKTER OVERALT: Overvåkningskameraer og sikkerhetsvakter er en del av bybildet i Doha. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Appellerer til Beckham

I USA har Nasser Mohamed startet sin egen underskriftskampanje.

Han tror ikke på at det vil hjelpe å veive med regnbueflagg under VM, men at mektige personer som Qatar-ambassadør David Beckham og FIFA-topper må heve stemmen.

– Beckham støtter umiddelbart homofile spillere som kommer ut av skapet. Men når det kommer til oss i Qatar og LHBTI-fans hører du ingenting.

QATAR-AMBASSADØR: David Beckham er en av ambassadørene for fotball-VM. Her avbildet på et Formel 1-løp i landet. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

– Det må være de mest innflytelsesrike posisjonene som ikke kan skades av Qatar, som må snakke ut.

Og han frykter at situasjonen for homofile i Qatar kan bli verre når VM er over.

– Nå blir landet sett på med en flomlys, og det kan være dårlig for oss. VM forsegler mulighetene for mange til å kunne si sin mening og komme seg ut av det etterpå.

Derfor er det så viktig at fotballtopper som Lise Klaveness, også jobber for en varig endring, sier han.

– Talen hennes var viktig, men jeg vil utfordre henne på at hun kun snakket om avkriminalisering etter VM.

TV 2 har vært i kontakt med qatarske myndigheter og gitt mulighet til et tilsvar på uttalelsene til Nasser Mohamed i denne saken, men foreløpig ikke fått svar.