Dette må du sjekke før du bestiller ferieturen

De fleste har kanskje sikret seg feriebilletter allerede, men dersom dette fortsatt gjenstår ber Forbrukerrådet deg tenke deg godt om før du trykker kjøp på en bookingside.

TV 2 har fortalt om flere som har mistet både penger og flyreiser etter å ha brukt enkelte nettbaserte reiseselskaper for å bestille en etterlengtet sydenferie.

Vær forsiktig, er beskjeden fra Forbrukerrådet.

Unngå mellomledd

Første bud fra Forbrukerrådet er å bestille direkte fra flyselskapet.

– Selv om det kan se ut som du sparer noen kroner ved å kjøpe billetter hos et formidlingsselskap, er kjøp direkte fra flyselskapets hjemmeside en billig forsikring mot eventuelle problemer som kan oppstå, sier juridisk seniorrådgiver Nora Wennberg Gløersen.

Et annet tips er å se på mulighetene for en pakkereise. Da er pakkereisearrangøren ansvarlig for alle ledd, også flyreisen. Da blir det langt mindre å forholde seg til hvis uhellet skulle være ute, ifølge Gløersen.

Sjekk andres erfaring

Selv om Forbrukerrådet anbefaler alle å kjøpe flybilletter av etablerte, seriøse aktører, finnes det noen triks for å finne ut om siden du er kommet over kan være trygg å kjøpe fra.

– Hvis du finner flybilletter på en nettside du ikke kjenner fra før, kan det være lurt å sjekke andres erfaringer på for eksempel Trustpilot.

Selv om man helst vil slippe å forholde seg til verken papirer eller systematisering i ferien, anbefaler Forbrukerrådet deg å lage en god oversikt.

Ta vare på alt av reisedokumenter og kvitteringer.

Et siste tips fra Gløersen er å betale reisen med kredittkort eller debetkort fra Visa eller Mastercard.

– Ved å bestille med kort har du rett på refusjon av kjøpesummen fra banken hvis selskapet ikke holder det de lover.