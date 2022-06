Espen Andersen Bråthen kan ikke straffes: Dømt til behandling

Det viser dommen fra Buskerud tingrett som ble offentliggjort fredag morgen. Bråthen, som oppholder seg på Dikemark sykehus, ble selv kjent med innholdet i dommen en halvtime før pressen gjorde det samme.

Dommerne mener at drapene har skjedd på en «særdeles brutal og gruvekkende måte» og at de etterlatte har vært sterkt berørt av handlingen.

Slutningen, som slår fast at 38-åringen skal dømmes til tvungent psykisk helsevern, er i tråd med aktors påstand i saken.

Han er også dømt for 11 drapsforsøk.

«Tiltalte hadde et klart og tydelig mål om å ta livet av flest mulig. Det er lett å tenke at hans handlinger kunne medført at ytterligere liv var gått tapt om han ikke hadde blitt pågrepet på det tidspunkt han gjorde», heter det i dommen.

Det var den 13. oktober i fjor at han bestemte seg for å angripe.

Etter å ha kjøpt inn bue, piler og kniver, sendte han først en SMS for å sjekke saldoen på sin egen bankkonto.

Deretter gikk han de få metrene fra sin bolig og opp til Coop Extra på Kongsberg.

Stakk av

De neste minuttene ble mange mennesker utsatt for livsfare da Bråthen skjøt piler mot dem. Først utenfor butikken og deretter innendørs.

Videoer viser hvordan flere personer løper for livet med gjerningsmannen, iført singlet og sokker, hakk i hæl.

Blant de som prøvde å evakuere folk, var politimannen Rigoberto Villarroel som tilfeldig ankom butikken utenfor arbeidstid. Han fikk selv et pilskudd i ryggen.

Kort tid senere, klokken 18.18, ankom bevæpnet politi, men de trakk seg tilbake for å ta på seg verneutstyr. I mellomtiden slapp Bråthen unna gjennom en nødutgang i butikken.

Da tok han seg ned til Hyttegata.

Redd for å bli blind

Der gikk han fra hus til hus og drepte Liv Berit Borge (75), Gunnar Erling Sauve (75), Gun Marith Madsen (78), Amanda Meyer (52) og Hanne Merethe Englund (52).

En halvtimes tid etter at politiet først påtraff domfelte, ble han pågrepet.

I rettssaken hadde han en forklaring som tidvis var vanskelig å henge med på. Blant annet sa 38-åringen at han bodde i en leilighet uten dagslys.

OFRENE: Andréa Meyer (f. v.), Liv Berit Borge, Hanne Merethe Englund, Gun Marith Madsen og Gunnar Erling Sauve, 75 år. Foto: Privat

– Øyet må se til venstre, høyre, opp og ned. Det gjorde ikke øynene mine. Jeg fikk symptomer på grønn stær, og det presset veldig. De siste månedene var jeg sikker på at jeg skulle bli blind, så jeg bestemte meg for å gå ut og drepe, sier Bråthen.

Årsaken til at han oppsøkte butikken var at han forventet å finne flest mennesker der.

SKAL BEHANDLES: Espen Andersen Bråthen forblir underlagt psykiatrisk behandling. Foto: Ane Hem / TV 2

I retten ble det grundig dokumentert hvordan Bråthen over mange år har slitt med psykisk sykdom og at han har vært mer eller mindre isolert fra omverdenen.

Kritiserer rapport

I etterkant av hendelsene har et utvalg evaluert politiets håndtering før og under angrepet.

Rapporten lister opp 35 forbedringspunkter, som blant annet handler om samhandling mellom politiet, PST, psykiatrien og velferdsetaten.

Samtidig går de langt i å frikjenne politiets operative håndtering, som i kjølvannet av drapene har vært kritisert:

«De første patruljene leverte det man kunne forvente, gitt ressursene som var tilgjengelig innledningsvis».

Konklusjonene rundt den operative håndteringen har fått Knut Fure, som bistår de etterlatte etter to av de fornærmede, til å reagere kraftig.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har også tatt for seg helsevesenets oppfølging av domfelte. De konkluderte med at Bråthen fikk forsvarlig helsehjelp, samtidig som de har pekt på at noen forhold «kunne vært bedre».