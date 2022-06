NFO: Kommer denne personen inn kan sommeren være reddet

NHO har varslet lockout i konflikten med flyteknikerne, som vil tre i kraft natt til søndag dersom ikke partene kommer til enighet.

Leder Jan Skogseth i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) sier til TV 2 at han ønsker styreleder Stein Nilsen i NHO Luftfart inn i forhandlingene.

– Han er en erfaren, rutinert og løsningsorientert forhandler. Hvis vi får han inn i systemet her, finner vi en løsning på dette her.

Stein Nilsen er også administrerende direktør i Widerøe. Skogseth sier de har god erfaring med ham som forhandlingsleder.

K rever ny forhandlingsleder: – Da er sommeren reddet

NHO: – Uaktuelt

Direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til TV 2 at det er NHO Luftfart som håndterer denne prosessen, og at de har en organisasjon som skal ivareta det.

– NFO må forholde seg til forhandlingsdelegasjonen som foreligger. Så det er ikke aktuelt.

Han kaller kravet til NFO for en ubegrunnet påstand.

– Vi har en svært dyktig forhandlingsleder. Så det er langt uten for allfarvei å komme med disse påstandene.

UAKTUELT: NHO Luftfart-sjefen sier de har en forpliktelse om å finne en løsning før helgen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det er en avledning fra det som er realiteten her, om at de ønsker en lønnsøkning på 17-18 prosent. De er på vei til å torpedere lønnsdannelsen i Norge. Så det er det som er sakens kjerne.

Lothe sier de han en intensjon om å prøve hardere å snakke sammen.

– Vi har en klar forhåpning om at vi kan løse det her ved forhandlingsbordet. Så det er det vi ønsker å få til, og vi må få det til før helgen. Det er en forpliktelse vi har.

Han sier det har vært kommunikasjon mellom partene onsdag, men vil ikke kommentere om det er planlagt tidspunkt for nye forhandlinger.

– Sommerferien kan være reddet

Kommer Nilsen inn i forhandlingene, sier Skogseth at NFO klare til å forhandle allerede i morgen.

– I ytterste konsekvens kan vi være i gang igjen allerede i kveld, men man må ha en forventing om at folk må områ seg litt.

Nå må partene holde fokus på å finne en løsning på situasjonen, og dermed må NFO ta de grepene som er nødvendig, sier Skogseth.

Han legger til at NFO er positivt innstilt på å finne en løsning.

– Hvis vi får rett personell inn på banen nå med Stein Nilsen, kan sommerferien være reddet.

Vil søke dispensasjon

Lockout betyr at flyteknikere, som ikke allerede er i streik, ikke får gå på jobb. Det vil også ramme Babcock, som drifter ambulanseflyene i Norge.

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) opplyste tidligere onsdag at de søker om dispensasjon fra lockouten for blant annet Babcock. Noe selskapet som rammes selv må gjøre.

En søknad om dispensasjon fra arbeidskonflikten mellom NFO og NHO Luftfart må komme fra den bedriften som er rammet av streiken.

– Vi har ikke mottatt noen henvendelse, men skulle det skje vil vi sørge for å få denne i et rett spor slik at det kan bli behandlet på korrekt måte, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Grotesk

Det tirsdag kveld NHO og NHO Luftfart varslet om lockout. NHO-sjef Ole Erik Almlid sa at det er et virkemiddel de svært sjeldent benytter.

– Men NHO er nødt til å svare når et lite, frittstående forbund har fremmet et ekstremt lønnskrav, langt utover det man har blitt enig med andre yrkesgrupper om.

Varselet fikk Skogseth til å reagere. Han sa de er forhandlingsvillige og forhandlingsbare ut ifra kravet de har komt med.

– Det er spesielt å kontre med en lockout på denne måten her. Det er grotesk å gamble på menneskeliv på denne måten.