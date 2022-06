Krise i OBOS-klubb - samtlige spillere kan få gå gratis

I forrige uke omtalte TV 2 millionkrisen til Stjørdals-Blink. Den semiproffe klubben går mot et underskudd på fire millioner kroner og tar nå grep for å redde lisensen. Nå får TV 2 opplyst at samtlige av lagets spillere får muligheten til å terminere kontrakten og forlate klubben gratis, dersom de ønsker det.

– Det er klubben som har satt seg i denne problemstillingen. Spillerne kan ingenting for det her, så hvis det kommer ønsker fra enkeltspillere om å fratre sånn som tilbudet er gitt, så er svaret ja, det må vi være med på, sier Stjørdals-Blinks styreleder Erling Johansen til TV 2.

– Så ett alternativ kan være at spillerne kan terminere kontraktene sine og forlate klubben gratis?

– Ja, det sier seg litt selv. Det ligger litt i sakens natur. Vi kan ikke tvinge dem til å bli for slikk og ingenting, det nytter ikke. Så det er klart at det er et alternativ.

Sånn som situasjonen i Blink er nå må klubben gjøre drastiske grep for å redde økonomien. Ett av disse tiltakene er å innføre minimumslønninger på samtlige involverte rundt A-laget. Det betyr rundt 4.000 kroner i bruttolønn for spillerne og trenerne.

TAR DRASTISKE GREP: Stjørdals-Blinks styreleder, Erling Johansen, sier at de ikke vil stå i veien dersom noen av spillerne ønsker å forlate klubben. Foto: Øyvind Hermstad

– Nå handler det om å redde klubben. Det første steget er å kutte kostnader sånn at vi kan berge lisensen i oktober. Det har alt å si. Om dette lasset velter for klubben nå, så er det ikke spillernes skyld. Det er klubben som har satt seg i denne situasjonen. Vi vokter og verner om våre spillere, det er viktig, sier Johansen.

I løpet av de neste dagene skal styrelederen ha flere møter med både spillere og ledere, før de etter planen skal offentliggjøre en handlingsplan i neste uke. Etter det TV 2 forstår vurderer flere spillere nå å forlate klubben på grunn av den økonomiske situasjonen. Styreleder Johansen synes dette er svært beklagelig, men han er samtidig klar på at klubben nå kommer i første rekke.

– Vi håper jo virkelig at dette tiltaket lar seg gjennomføre på best mulig måte. Det betyr jo at de som må ut får muligheten til det og at de som ønsker å bli med, blir med på det. Klarer vi det er det en felles suksess uansett hvem som blir og ikke blir. Det viktigste for oss er at folket blir godt ivaretatt og at det blir en bra utgang for samtlige, sier Johansen, som legger til at hovedtrener Snorre Lillebo har gitt utrykk for at han ønsker å bli med videre.

– Snorre har gitt tydelig beskjed om at han står last og brast ved sitt prosjekt, det er vi veldig godt fornøyde med. Vi har ikke gått bort fra ett skritt tilbake og to skritt fram, men det skrittet tilbake kan vi ikke gjennomføre på egen hånd. Vi trenger «goodwill» fra de som er rundt oss, og om de er med oss, så er vi med dem på de neste to stegene, avslutter han.