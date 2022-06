Ingen av regjeringens partiledere skal delta i årets Pride-parade

Onsdag kunne TV 2 melde om at statsministeren ikke skal være med på årets Pride-parade, slik hans forgjenger Erna Solberg (H) gjorde i 2019, sist paraden ble arrangert. Torsdag ble det imidlertid bekreftet at heller ikke finansminister Trygve Slagsvold Vedum, partileder for landets andre regjeringsparti, skal delta i årets parade.

Statssekretær i Finansdepartementet Lars Vangen opplyser til TV 2 at Vedum skal på en planlagt tur med storfamilien i helgen og derfor ikke har mulighet til å delta.

Det betyr at kun tre av partilederne på Stortinget er bekreftet å delta i lørdagens markering for homofile rettigheter.

Pridebrunsj og parade

Både Høyre og Venstre stiller mannsterke i paraden.

– Alle våre politikere som har mulighet, kommer til å delta i paraden. Det er viktig for stortingspolitikere å delta i Pride både her hjemme og i andre land for å vise solidaritet, sier leder for Oslo Venstre, Grunde Almeland.

Leder for Oslo Venstre mener politikernes synlighet i Pride-paraden er viktig. Foto: Liv Aarberg

Venstre har tradisjon for å samle sine medlemmer til Pride-brunsj på Venstres hus i forkant av paraden i Oslo, og partileder Guri Melby og flere representanter fra stortingsgruppen vil være til stede på lørdag.

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) har deltatt i flere Pride-parader og hun skal delta i paraden også i år sammen med hele ledelsen i Høyre, ungdomspartiet og det skeive politiske nettverket Åpne Høyre.

LEDET AN: Tidligere statsminister Erna Solberg har deltatt i flere Pride-parader tidligere. Her fra foran i toget under Stavanger Pride i 2018 Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix

Felles slagord

Både MDG og SV skal ha eget banner under paraden i Oslo.

MDG-leder Une Bastholm og stortingsrepresentant Lan Marie Berg er bekreftede deltagere i lørdagens parade. MDG har også et eget skeivt nettverk i partiet kalt «De Grønne Glitrende», som vil være til stede både i Pride Park og i paraden.

SV og ungdomspartiet Sosialistisk Ungdom inviterer også sine medlemmer til gå sammen under SVs fane på lørdag. Partileder Audun Lysbakken er ute i pappapermisjon, men nestleder Kristi Bergstø vil delta i hans sted. SV opplyser i sitt Facebook-arrangement at et av de felles ropene de kommer til å bruke under årets parade er:

«To kjønn hva er det? Alle gode ting er tre!»

Flere ledere melder frafall

Partiet Rødt vil, i likhet med SV, stille i paraden uten sin partileder.

– Bjørnar Moxnes skal ikke delta i paraden fordi han dessverre ikke kan. Det ligger ingen politisk beslutning bak dette, Han skal i midlertid stå på Rødts stand i Pride Park i løpet av uken og møte folk der, forteller pressesekretær ved Rødts Stortingsgruppe Maren Njøs Kurdøl i en mail til TV2.

Regnbueflagget heises på Løvbakken (Stortinget) for å markere åpningen av Oslo Pride 2022.Foto: Marianne Løvland / NTB Foto: MariannebLøvland

Også Fremskrittspartiet vil gå i paraden uten sin øverste leder. Sylvi Listhaug har reist hjem til Vestlandet og skal ikke delta på Pride-feiringen. FPU skal likevel ha felles samling før toget og stand i Pride park gjennom hele uken.

– Vi skal møtes på partikontoret før paraden slik at de som ønsker å gå sammen med oss og kanskje kommer alene, har mulighet til å samles først, sier Julianne Cornelia Ofstad, rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

Har invitert topp-politikere

Både initiativtakerne bak Senterpartiets og Kristelig Folkepartis Pride-feiring har sendt ut åpne invitasjoner til sine topp-politikere om deltagelse i paraden, men er usikre på hvem som kommer til å møte opp.

Senterpartiet har stand i Pride Park hele uken og en gruppe som skal gå i paraden på lørdag på privat initiativ sammen med partiet. Partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum skal derimot ikke delta.

Det betyr at ingen av regjeringspartiene stiller med sin øverste leder i paraden.

Liten gjeng

Karoline Grosås, Krfs gruppeleder i Oslo, forteller til TV 2 at de ikke kommer til å ha en stand i Pride Park slik de andre partiene på Stortinget skal, men at de har samlet en gjeng sammen med ungdomspartiet som skal gå i paraden på lørdag.

– Vi blir nok en liten, men fin gjeng i toget. Det er mange som er bortreist. Jeg som initiativtaker opplever likevel å få mye støtte fra partiet her i Oslo, forteller Grosås til TV 2.

INITIATIVTAKER: Karoline Grosås ser frem til å gå i paraden sammen med en mindre gruppe fra Krf. Foto: PRIVAT

Krfs partileder Olaug Bollestad har tidligere vært kritisk til årets satsning på Pride for barn, kalt Minipride. I november ifjor svarte hun også TV 2 på om hun hadde tenkt å gå i paraden:

– Nei. Jeg er ikke typen til å gå i Pride, men jeg vil jobbe sterkt hver eneste dag for at alle i vårt samfunn skal ha sin plass. Jeg vil heie på de som går i Pride og som ønsker det, sier Bollestad.