Frykter at 300.000 nordmenn må ta drastisk grep

Ferske tall fra Danske Bank viser at mange er på en økonomisk grense. Og at en boliglånsrente på 4 prosent vil kunne bli katastrofal for mange.

Torsdag kommer Norges Bank med sin rentebeslutning, og det er varslet at styringsrenten vil øke.

Det er også varslet at det vil komme minst syv renteøkninger de neste årene, og folk bes belage seg på at det å låne penger vil bli langt dyrere de neste årene.

Mange sliter

YouGov har på oppdrag for Danske Bank gjennomført en større undersøkelse rundt folks privatøkonomi.

Der kommer det fram at en av ti nordmenn sier at de ikke vil ha råd til å betale på renter og avdrag dersom renten på boliglånet øker til 4 prosent.

Samtidig sier 300.000 nordmenn at de vil måtte selge boligen sin eller noen annet av større verdi, type en bil, dersom renten øker til 4 prosent.

– Dette er et tydelig varsel om at man må ta grep nå. Hver femte nordmann oppgir også å leve på randen av det deres økonomi kan tåle, sier Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank, til TV 2.

Vil øke

Olsen er tydelig på at boliglånsrenten etter all sannsynlighet vil øke de neste årene.

– Den skal opp på et mer normalt nivå. Norges Bank sier at den flytende pengemarkedsrenten normalt sett er i overkant av to prosent. Bankene ligger stort sett 1-1,5 prosentpoeng over det igjen, sier hun.

BEKYMRINGSFULT: Undersøkelsen utført for Danske Bank bekymrer forbrukerøkonom Thea olsen. Foto: NTB

Hun synes tallene fra undersøkelsen er svært bekymringsfulle.

– Det har jo vært varslet i lengre tid at renten skal øke. Undersøkelsen kan tyde på at en del nordmenn har en form for panikk nå, ved at de mener de må selge unna større verdier eller boligen sin på grunn av økt inflasjon, samtidig som renten er på vei opp, sier hun.

Forbrukerøkonomen understreker at banker stress-tester nye lånekunder og sjekker at de kan tåle en renteøkning på fem prosent.

– Samtidig er dette et øyeblikksbilde. Mye kan ha skjedd etter at man fikk lånet. Da tenker jeg at man må begynne å forberede seg nå, sier hun.

– Lag budsjett

Olsen sier det er flere ting man nå kan gjøre for å forberede seg.

– Renten vil etter all sannsynlighet øke over tid. En ting man kan gjøre er å sette seg ned og lage et ordentlig budsjett, gå gjennom økonomien din og se hvor du kan spare, sier hun.

Olsen understreker at bil, og kanskje til og med to biler i en husholdning, er blant tingene som koster mye penger. Har man dette, bør man vurdere å selge en bil dersom det kniper, sier hun.

– Det går også an å korte ned betalingstiden på boliglånet, slik at du nå i en periode med lav rente betaler mer. Da vender du deg til et høyere kosnadsnivå, samtidig som du har mulighet til å forlenge betalingstiden senere, når renten kanskje er høyere, sier hun.

Viktige forberedelser

Olsen får støtte fra Derya Incedursun, forbrukerøkonom Nordea.

– Det kan nok være noen som må selge boligen om renta blir for høy. Samtidig; de fleste bør kunne klare seg, men det er viktig å være litt forberdt, sier hun.

Incedursun har følgende anbefalinger til dem som nå ser at en rente på 4 prosent vil bli i høyeste laget:

Få en ny verdivurdering på boligen din, og bruk den til å forhandle ned boliglånsrenta di.

Øk betalingstiden på lånet ditt.

Be om avdragsfrihet på lånet ditt i en periode.

Se om det er noe i økonomien din du kan kutte.

Også Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, er tydelig på at flere vil merke renteøkningene på lommeboka i tiden fremover.

– Mange vil nok få det trangere, kanskje til og med trangt. Mange i Norge har god økonomi, men det er klart at særlig de unge, som kanskje har fire til fem ganger sin inntekt i gjeld, vil merke at det blir dyrere, sier han.