Durek Verrett klager inn Se og Hør til PFU etter en sak om hans helsetilstand

Prinsesse Märtha Louises forlovede, Durek Verret, har klaget inn Se og Hør til PFU.

Verrett klager inn magasinet over en artikkel som ble publisert i desember, som handlet om at han var blitt alvorlig nyresyk, skriver Dagbladet.

Han ønsket ikke å medvirke i artikkelen og sa han ikke ønsket noen som helst omtale om sin sykdom. Verrett mener at Se og Hørs artikkel etterlater et inntrykk av at han stilte opp i saken.