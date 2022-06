Danmark vil tilby fjerde dose til stor gruppe i høst – dette gjør Norge

De siste ukene har den nye BA.5-varianten fått fotfeste i Norge, og dette sørger for at smitten igjen øker.

Det slår FHI fast i sin ferske ukesrapport for de to siste ukene.

– Det er usikker hvor stor økningen vil bli. Utviklingen drives dels av svekket immunitet og delvis BA.5-varianten. Ferietiden kan dempe smittespredningen, skriver de i rapporten.

Seks prosent

I tillegg til at smitten øker, har det også vært en økning i antall nye innleggelser av pasienter på grunn av covid-19. Foreløpig ser man imidlertid ikke en økning i de mest alvorlige utfallene med intensivinnleggelser og dødsfall, ifølge FHI.

Her hjemme har 54 prosent av befolkningen tatt en oppfriskningsdose, eller en tredje dose.

Foreløpig er det kun et tilbud til personer over 80 år eller personer med underliggende sykdommer å ta en tredje dose.

Men blant personer over 80 år og eldre er kun seks prosent vaksinert med 4. dose.

– Kan godt bruke hodet

Fagdirektør i FHI Frode Forland sier til TV 2 at de gjerne skulle sett at tallet var langt høyere.

– Det er et nokså lavt antall, og de som har fått dette tilbudet kan godt bruke hodet og ta det imot, sier Forland.

– Er det mer relevant å ta en tredje dose nå som smitten stiger igjen?

– Vi har vurdert situasjonen fra uke til uke, og det vi ser nå er at vi får en sommerbølge, som vi heller hadde håpt kanskje skulle bli en høstbølge. Men det er BA.5-varianten som gjør at vi får flere smittede i samfunnet, og de eldste er mer utsatt. Det kan være en grunn for å ta en fjerde dose, sier FHI-toppen.

Vaksine til danskene

Forland sier at de senest onsdag var i møter med Sverige og Danmark om en vurdering av videre vaksineanbefalinger.

Kort tid etter møtet annonserte altså danske myndigheter at de ønsker å gi en fjerde dose til alle over 50 fra 1. oktober.

I Norge derimot er myndighetene mer avventende.

– Det kan bli aktuelt, også i Norge. Men det er lenge til 1. oktober, og det er flere ting å vurdere i forhold til når det er relevant å ta en ny dose. Både hvor lenge det er siden forrige dose, hvilke nye varianter som kommer og som eventuelt kan føre til en bedre vaksine til høsten, og logistikken ved å sette i gang en massevaksinering blant større grupper i befolkningen, sier Forland.

Utfordring

Ifølge FHI er det særlig én faktor som er vanskelig å avklare.

– Det er å finne det rette tidspunktet for at dette skal ha en best mulig effekt for flest mulig. Både for den enkelte og samfunnet som helhet, sier Forland og legger til:

– En kan forvente at det kommer en anbefaling om vaksine til høsten i Norge. Akkurat når anbefalingen kommer og hvilke element det blir lagt mest vekt på er opp til regjeringen.