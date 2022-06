IEA: Russland kan kutte hele gassforsyningen

For å kunne styrke landets politiske innflytelse kan Russland finne på å kutte hele gassforsyningen til Europa.

Dette frykter lederen for det internasjonale energibyrået IEA, ifølge Reuters.

– Jeg vil ikke utelukke at Russland fortsetter å finne forskjellige problemer her og der og fortsetter å finne unnskyldninger for å redusere gassleveranser til Europa ytterligere – og kanskje til og med kutte den fullstendig.

Det sier administrerende direktør Fatih Birol i IEA i en uttalelse til nyhetsbyrået.

Derfor ber Birol Europa om å forberede seg på en mulig gasskrise.

– Dette er grunnen til at Europa trenger beredskapsplaner, sier Birol.

Han legger til at IEA ser ikke på et fullstendig kutt som det mest sannsynlige scenarioet.

EU har sanksjonert russisk olje og kull, men har ventet med å forby gassimport. Det skyldes delvis på grunn av Europas avhengighet av forsyninger fra Russland.