Dette står i veien for Mol og Sørums Norge-drøm

De hadde vunnet OL, EM og verdensserien. Forrige uke vant de også det etterlengtede VM-gullet, så nå har Anders Mol og Christian Sørum vunnet alt som vinnes kan.

Kort tid etter VM-triumfen så verdensmesterne fremover mot sitt nye hovedmål:

– Nå vil vi ha en turnering i Norge. Det er vi nødt til å få til, sa Anders Mol da han og makker Christian Sørum møtte TV 2 på Gardemoen etter flyturen fra VM-byen Roma.

– For oss startet alt når vi så VM i Stavanger i 2009. Vi ble veldig inspirert av den turneringen og sa til oss selv at vi ville bli verdensmestere, og nå er vi det.

Med en turnering på norsk jord håper de å viderebringe samme skjebne til andre, både for å få flere til å få opp øynene for idretten og også for å motivere noen som forhåpentligvis kan overta deres stafettpinne en dag.

NORSK FOLKEFEST: Bjørn Maaseide, som var primus motor for å få sandvolleyball-VM til Stavanger i 2009, her sammen med fansen etter en VM-kamp. Foto: Alf Ove Hansen

Fra 1999 til 2016 ble det arrangert turneringer i enten Stavanger eller Kristiansand nesten hvert år, med VM i 2009 som høydepunktet.

Volleyballforbundet sier til TV 2 at de, i likhet med Mol og Sørum, ønsker å få sandvolleyball-sirkuset tilbake til Norge.

Det er bare ett problem.

Vil innfri drømmen, men...

Sist volleyballforbundet arrangerte internasjonale turneringer, gikk det ordentlig galt.

Gjennom årene der Norge var et fast stoppested for volleyballsirkuset hadde de alltid samarbeidspartnere å lene seg på. Helt til de tre siste årene.

– I 2014, 2015 og 2016 hadde vi turneringer i Stavanger hvor vi tapte bortimot 10 millioner på de tre årene samlet, informerer forbundets president, Eirik Sørdahl.

I etterkant kunne ikke forbundet stå på egne ben, og måtte derfor låne penger fra Norges Idrettsforbund.

I NORGE: En mindre internasjonal turnering i Oslo i 2019 var sist gang det norske folk kunne se sine medaljegrossister i aksjon i hjemlandet. Da spilte de på hvert sitt lag. Foto: Vidar Ruud

– Vi har brukt de siste seks årene på å rette opp i økonomien. Så stor økonomisk risiko som det er med en turnering i Norge, så har vi ikke turt å ta på oss en ny slik turnering i dette tidsrommet.

Lys i enden av tunellen?

Nå står volleyballforbundet på egne bein igjen, og sier de ønsker turneringer til Norge - men ikke til enhver pris:

– For at vi skal arrangere en stor turnering på nytt, så er vi avhengig av å ha med oss noen som er med på å dele den økonomiske risikoen, sier volleyballpresidenten.

En internasjonal turnering vil kunne koste alt mellom 8 og 16 millioner, opplyser Sørdahl. Et VM kan koste opp mot fire ganger så mye.

At man finner destinasjoner som Jurmala i Latvia og Ostrava i Tsjekkia på kalenderen til verdensserien, men ikke en norsk by, forklarer han slik:

– Jeg tror det er en veldig stor grad av statlig finansiering, spesielt i Tsjekkia. Mange av turneringene foregår i land der det er en sterk statlig innvirkning.

– Den typen statsgaranti har ikke Norge ville stillet på lang tid, og vanligvis gjør de ikke det i forbindelse med noe annet enn OL og store skiarrangement.

PRESIDENT: Eirik Sørdahl i Norges Volleyballforbund. Foto: Privat

Likevel erkjenner han at forbundet er på utkikk etter mulige samarbeidspartnere, men at det foreløpig er langt fra dialog til realitet:

– Vi har løpende dialog med de to internasjonale forbundene, samt flere kommuner i Norge som har vist interesse.

– Men ofte konkurrerer vi med store byer eller land der det stilles statsgarantier for å ha et slikt arrangement. Den typen statsgaranti har ikke Norge ville stillet på lang tid, og vanligvis gjør de ikke det i forbindelse med noe annet enn OL og store skiarrangement.

– Ville vært synd

Bjørn Maaseide, som selv har vunnet EM og verdensserien sammenlagt da han var aktiv, mener Norge har et kjempegodt utgangspunkt for å få til en turnering - på tross av mangelen på økonomiske midler:

– Når man har verdens beste lag i dette landet, så ligger mye allerede til rette.

– Det ville vært synd for dem, men også for Norge om de ikke fikk spille på hjemmebane nå som de er på toppen av karrieren. Jeg tror det norske folk hadde sett pris på å se dem live.

AVSKJED I NORGE: Bjørn Maaseide spilte karrierens siste kamp under VM i Stavanger i 2009. Foto: Alf Ove Hansen

Selv fikk han oppleve mange turneringer på norsk jord i løpet av sin karriere. Han la opp etter VM i 2009 - en turnering han selv var initiativtager for.

Han ramser opp en rekke alternativer han selv mener hadde vært gode for en fremtidig turnering på norsk jord:

– Jeg synes byer som Oslo, Arendal, Kristiansand, Bergen og Trondheim. Ressurssterke byer. Eller tenk det Arctic Race, altså sykkelracet i Nord-Norge. Tenk å kombinere det med sandvolleyball i midnattssol.