Advarer om stor mangel på medisinsk utstyr

Et jordskjelv på styrke 6.1 rammet Afghanistan natt til onsdag. Skjelvet regnes for å være et svært kraftig jordskjelv og har ført til store ødeleggelser.

Statlige afghanske medier melder om over 1000 døde og enda flere skadde. Men situasjonen er uoversiktlig og antallet kan bli justert.

– Det er et enormt jordskjelv. Det kunne bli hørt helt til Kabul, sier Terje Watterdal til TV 2.

KAOS: Det er kaotisk i Afghanistan etter at et jordskjelv rammet landet onsdag. Foto: Bakhtar News Agency via Reuters

Han har lang erfaring med arbeid i Afghanistan og er landdirektør i Afghanistan komiteen. Skjelvet rammet Paktika-provinsen som ligger sør for hovedstaden Kabul og grenser til nabolandet Pakistan.

Watterdal forteller til TV 2 at de har vært i samtaler med lokale myndigheter om redningsarbeidet.

– Koordineringen med myndighetene har gått greit, men veldig mange av de som sitter i posisjon i Afghanistan har veldig lite styringserfaring, sier han.

Taliban tok over makten i Afghanistan i fjor og var senest i januar på et diplomatisk besøk i Norge.

Her ankommer redningshelikopteret

Stor mangel på utstyr

Fra før er det stor mangel på kapasitet på afghanske sykehus og landet er generelt dårlig rustet for en slik naturkatastrofe.

– Helsevesenet er skadeskutt. Det er veldig lite kapasitet. Det kommer til å være enorme behov for medisiner og helsefagfolk fremover. Det er det mangel på i Afghanistan, sier Watterdal.

Hjelpeorganisasjoner jobber nå med å bistå i området.

– Det er viktig at vi forsetter å gi støtte når denne umiddelbare katastrofen er over. Vårt arbeid kommer ikke til å være over de neste dagene, sier Torben Bjørke Henriksen, seniorrådgiver for Asia Røde Kors til TV 2.

EVAKUERER: Folk forsøkte å evakuere og hjelpe de som ble skadd i jordskjelvet onsdag. Foto: Bakhtar News Agency via AP

Bjørke Henriksen understreker at jordskjelvet vil kreve mye fremover. Samtidig som mange innbyggere i landet lider under svært krevende forhold fra før.

– Vi sender nå alle tilgjengelige ressurser vi har i landet inn til dette jordskjelvområdet.

Norge skal også bidra med fem millioner kroner gjennom Røde Kors-bevegelsen for å bistå med umiddelbar livreddende hjelp, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

– Det er forferdelig å se hvor hardt rammet det afghanske folk er av jordskjelvet øst i landet. Situasjonen er kritisk, og det haster å redde folk ut av ruinene, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt, ifølge pressemeldingen.

Hundretusen hjemløse

– Skjelvet ødela huset til naboene våre. Det var mange døde og sårede. Jeg så også mange døde kropper, sa Faisa en lokal innbygger til Reuters.

Flere hundretusen har også blitt hjemløse i natt.

– Det er et område hvor stort sett alle hus er bygd av leire og som ikke er i stand til å tåle et jordskjelv, sier Watterdal til TV 2.

Humanitær katastrofe

Fra før er Afghanistan rammet av en alvorlig humanitær katastrofe. Svært mange barn lider av akutt underernæring og dør av sult.

FN har anslått at over 1 million barn under 5 år vil lide av alvorlig underernæring i Afghanistan innen dette året er omme.

FEILERNÆRT: En liten jente får behandling for underernæring på et sykehus i Kabul i mai i år. Foto: Ebrahim Noroozi/ AP

Siden Taliban tok over makten i landet har kvinners rettigheter blitt strammet kraftig inn. Afghanske kvinner får ikke lenger lov til å være ute i offentligheten uten å dekke seg til.

Flere kvinner og menn har stått imot den nye og strenge håndhevingen av lovene. For noen uker siden fikk kvinnelige nyhetsankere stor internasjonal oppmerksomhet etter at de ble nektet å være på TV uten å bære hijab. Mer om saken kan du lese her.