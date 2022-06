OL-vinneren viser frem beinet: – Gjør det for å hjelpe andre

Sveriges parastjerne Ebba Årsjö vant to gull og tok ett bronse i vinterens Paralympics i Beijing.

21-åringen ble født med sykdommen Klippel-Trenaunays syndrom, som har ført til en muskelsvikt i høyrebeinet.

OL-HELT; Ebba Årsjö fra Sverige. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

I over 18 år holdt alpinstjernen sin funksjonssvikt hemmelig for omverden, skriver SVT. Men nå har parastjernen for første gang publisert et bilde av hvordan høyrebeinet ser ut på sin offisielle Instagram-konto.

– Jaa, se her dere, dette er meg. Glem ikke å være fornøyd med dere selv, skriver Årsjö.

Overfor SVT forteller OL-vinneren at hun hadde tenkt lenge på å legge ut et bildet av beinet.

– Jeg har tenkt på i over ett år at jeg gjerne ville gjøre det. Hele det siste året har jeg telt ned månedene til jeg skulle legge ut noen pene bilder og legge opp. Jeg har et ønske om å være et forbilde, og forteller om alt man bør gjøre, men selv hadde jeg ikke vist frem foten enda, sier hun.

Årsjö håper at hun ved å legge ut bildet kan hjelpe andre til å være fornøyd med kroppen slik den ser ut.

– Jeg håper at jeg kan være til ekstra hjelp for andre. Jeg føler at jeg virkelig kan påvirke andre mennesker, og når du hører at du har vært til hjelp, så blir jeg glad i hele kroppen. Alle individuelle idrettsutøvere er nok litt «ego», de tenker bare på seg selv og på å vinne. Her får jeg noe mer med på kjøpet, og gjør noe større, forklarer hun til SVT.

Det er imidlertid ikke bare for å hjelpe andre Årsjö har valgt å legge ut bildet. Svensken forklarer at hun også valgte å vise frem høyrebeinet for å gi en klar beskjed til dem som har tvilt på at hun var funksjonshemmet nok til å delta i Paralympics.

– Mange har tvilt og stilt spørsmål. Noen har til og med vært litt sinte og sagt at «hun burde ikke være der», «hun lyver», og slike ting. Både trenere og andre utøvere har stilt spørsmål om hvorfor jeg har deltatt når det har sett ut som jeg har konkurrert med et friskt bein, konstaterer Sveriges parastjerne.