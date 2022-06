Alle frykter for ferien. Nå tar mange drastisk luksusgrep

Bemanningstrøbbel har den siste måneden skapt kaos på europeiske flyplasser.

Og norske ruteflyselskaper rammes av flyteknikerstreiken. Norwegian og Widerøe har sett seg nødt til å kansellere flere titalls flyvninger.

Men det finnes en vei forbi de lange køene og kanselleringene. Ett spesielt marked nyter nå positive ringvirkninger av flykaoset.

– Det blir en hektisk sommer. Vi gjør det vi kan for å ta unna etterspørselen, og må si nei til noen henvendelser, sier Anna Helene Kjos-Mathisen.

Hun er administrerende direktør i Airwing, som med base på Gardermoen leier ut privatfly. Det norske selskapet har syv privatfly for utleie.

FLYR HØYT: Etterspørselen har økt i jetfart for Airwing som følge av flykaos og streik, opplyser administrerende direktør Anna Helene Kjos-Mathisen. Foto: Airwing

Ikke bare forretningsfolk

Airwing vedlikeholder flyene sine i Danmark og Sverige, og rammes derfor ikke av flyteknikerstreiken.

– Vi merker stor pågang fra spesielt forretningsfolk, men også de som reiser på ferie. Mange vil unngå risikoen for å bli forsinket eller i verste fall strandet, sier Kjos-Mathisen.

Populære destinasjoner for rekreasjonsformål er steder rundt Middelhavet, mens de mest populære forretningsflyvningene er til London, København, Brussel og Sveits, ifølge Airwing.

Dette er prisen

Ifølge privatflyselskapet varierer prisene for hver tur. Påvirkningsfaktorer er destinasjon, flytype og avgifter som måtte være på destinasjonen.

TURBULENT TID: Airwing røper at det ikke bare er forretningsfolk som benytter seg av deres tjenester når resten av flybransjen preges av kaos. Foto: Airwing

TV 2 erfarer at timeprisen på leie av privatfly hos Airwing ligger på mellom 30.000 og 50.000 kroner.

Flyene tar opptil ni passasjerer, som betyr at timekostnaden per passasjer med fullt fly typisk vil ligge på 4.000 kroner.

Kjos-Mathisen tror den store pågangen vil vedvare.

– Flere oppdaget fordelene ved å fly privatfly under pandemien. Trenden fortsetter, og det er allerede et mye større marked enn folk tror. Vi forventer stor vekst de neste årene, spesielt når teknologien gjør at utslippene kommer ned, sier Kjos-Mathisen.

– Skaper problemer for mange

– Timeprisen for en tur med privatfly ligger på mellom 35.000 til 50.000 i timen, sier Tor Bratli.

Han er administrerende direktør i Sundt Air. Det norske privatflyselskapet, med base på Gardermoen, bekrefter at også de opplever en økning i antall henvendelser.

– Det er flere som ringer, helt klart. Det er mange som sitter fast. Situasjonen skaper problemer for mange, forteller Bratli, som sier det er flest forretningsfolk som henvender seg.

DESTINASJONER: Tor Bratli i Sundt Air sier at europeiske storbyer er de vanligste destinasjonene. Foto: Privat

Rammes ikke av streik

Selskapet tilbyr oppdragsflyving for næringsliv, politikere og privatpersoner med fly som i hovedsak eies av selskap tilhørende norske næringlivstopper. Sundt Air besitter åtte fly.

– Populære destinasjoner er europeiske storbyer. Vi henvender oss til hele det europeiske markedet.

Han presiserer at juni er en del av den normale høysesongen, men at økningen som følge av streik har vært merkbar. Sundt Air berøres ikke av flyteknikerstreiken.

PRIVATJET: Ett av flyene Sundt Air leier ut. Foto: Sundt Air

– Vi har egne teknikere, som ikke er medlem i Norsk Flytekniker Organisasjon (NOF), sier Bratli.

Det var natt til lørdag at de første flyteknikerne gikk ut i streik. Senere har streiken blitt trappet opp, og partene har virket å stå langt fra hverandre. Tirsdag kveld varslet NHO såkalt lockout, som vil tre i kraft natt til søndag dersom ikke partene kommer til enighet.

Flere titalls flyvninger er kansellert onsdag, og tallet er ventet å stige.