Dette fikk pensjonisten Nils Harald (75) til å begynne med fitness

Pensjonisten Nils Harald Moe (75) har aldri vært av typen som sliter ut en sofa. Han har vært glad i trening hele livet, men begynte ikke med aktive konkurranser før han rundet pensjonistalderen.

– Jeg har alltid en konkurranse jeg jobber mot. Det er motivasjonen min, forteller den spreke 75-åringen, som bestemte seg for å begynne med fitness som 70-åring.

På mandag er det premiere på Norges sprekeste på TV 2, og der får vi se Moe konkurrere i nådeløse øvelser sammen med ni andre pensjonister i kampen om å bli den sprekeste pensjonisten i Norge.

KLAR FOR PREMIERE: Denne sommeren får vi se Moe konkurrere mot disse spreke pensjonistene i Norges sprekeste. Foto: Ingvild Mjøen Sausjord/ TV 2

– Det var veldig flott opplevelse, selv om jeg hadde forventet flere øvelser som jeg er god på, forteller den hardbarka nordlendingen.

Se hva deltakerne og programleder Erik Solbakken har å si om Norges sprekeste, i videoen øverst!

GODE VENNER: Moe ble god venn med konkurrenten Rolf Smaadal i Norges sprekeste. De holder fortsatt kontakten i dag. Foto: Ingvild Mjøen Sausjord/ TV 2

Sterk konkurrent

Da TV 2 slår på tråden til Moe er han akkurat fullført en økt med romaskinen på treningssenteret hjemme i Tromsø.

– Jeg har akkurat rodd cirka en mil. Jeg får dårlig samvittighet om jeg ikke trener på noen dager. Du vet, med alderen min er det lett at formen faller om man ikke holder det gående. Den store skrekken hadde vært å brekke noe, forteller han over telefon.

Moe er en meget aktiv mann som ikke lar seg skremme av unge og spreke mennesker. Pensjonisten er nemlig med i Northern Runners, som er en stor gjeng med joggeeentusiaster i alle aldre. Han jogger sammen med dem et par ganger i uka.

TØFT: Moe og de andre deltakerne får virkelig testet fysikken i Norges sprekeste. Foto: TV 2

– Den 18. juni deltok jeg på Midnight Sun Marathon i Tromsø, og der kom jeg på en tredjeplass i min klasse.

Moe bor sammen med kona Ingebjørg, som han har vært gift med i over 50 år. Sammen er de et sporty team, som drar på joggeturer sammen, kjører motorsykkel og har vært på eventyrlige reiser verden over.

Den neste treningsturen går til Lisboa, der de begge skal delta på et maratonløp.

Best i fitness

Den pensjonerte lektoren har alltid har vært fysisk aktiv med både judo, svømming og skigåing, og han har også vært veldig opptatt av kosthold og har gitt ut flere matbøker.

Da han gikk av med pensjon, bestemte han seg for å trene seg opp til ulike konkurranser.

– Jeg fikk så god tid da jeg ble pensjonist, så da trengte jeg å ha noe å jobbe mot.

Så da Moe rundet 70 år, bestemte han seg for å begynne å trene til fitnesskonkurranser.

– Hva fikk deg til å begynne med fitness i en alder av 70 år?

– Det startet med at jeg satt på nettet og så på bilder av unge mennesker som deltok på fitness. Også synes jeg det var for galt at ikke det var flere representanter fra den eldre generasjonen.

Moe meldte seg på et stevne i Sandefjord, der han kvalifiserte seg til å bli med å konkurrere. Siden har han trent hardt og slått på pallen flere ganger i sin klasse.

IMPONERENDE: Den spreke pensjonisten utklasserte dine konkurrenter og har dermed bevist at man ikke trenger å være ung for å kunne drive med fitness. Foto: Privat

– Jeg treffer så mange flotte ungdommer som løfter jern og står på. Jeg er full av beundring og har respekt for hvor mye jobb det er. Så lenge man gjør dette på riktig måte. Der er jo mange som har er usunt forhold til fitness også, forteller han.

Da 75-åringen bestemte seg for å konkurrere i fitness var det ikke snakk om å få hjelp av en personlig trener.

MESTER: Moe vant i sin klasse i fitness. Foto: Privat

– Jeg trener bare på egenhånd. Og på treningssenteret er det veldig sosialt. Jeg har jo blitt kjent med flere som trener der, og vi har det veldig gøy mens vi trener.

– Hvor lenge har tenkt å holde på med fitness?

– Jeg gir meg til høsten. Jeg skal være med på NM på Hamar i september, og etter det får det være nok.

Viktig å utfordre seg på nye ting

Selv om den spreke pensjonisten gir seg med fitness, betyr ikke det at han lener seg tilbake og slapper av.

Om ikke lenge skal han nemlig stille i en konkurranse i kule- og vektkast i hjembyen Tromsø. I tillegg jobber han hardt mot NM i svømming i Slovenia i januar 2023.

– Det er dette som holder meg gående. Det er viktig for meg å ha noe å jobbe mot.

Det kan høres ut som om denne mannen bare spiser proteiner og ubehandlede grønnsaker, men det avkrefter han.

– Jeg er forferdelig glad i sjokolade. Det er jo en sykdom, sier han spøkefullt.

SPREKE PENSJONISTER: Denne gjengen skal konkurrere sammen i Norges sprekeste denne sommeren på TV 2. Erik Solbakken er programleder. Foto: TV 2

Nå er det en spesiell ting som står i hodet på han: Hvordan blir det å se seg selv på TV i Norges sprekeste?

– Deltakelsen i Norges sprekeste er jo en av de tingene jeg blir med på for å utfordre meg på noe nytt. Jeg er utrolig spent på hvordan responsen blir, og hvordan alt ser ut når det har blitt klippet sammen. Jeg vet i hvert fall at hele fitness-miljøet heier på meg, sier han til TV 2.

Denne gjengen skal Mo konkurrere mot i Norges sprekeste:

Mariann Stenbakk (77)

LØPEDRONNING: Stenbakk elsker å løpe og har vunnet en rekke mesterskap i løpet av livet. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes/ TV 2

Inge Hansen (75)

HÅNDBALLKAPTEINEN: Hansen er tidligere landslagsspiller i håndball, og var blant annet kaptein da Norge kom på niende plass under OL 1972 i München. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes/ TV 2

Mahinder Kumar (73)

ELSKER YOGA: Kumar kommer opprinnelig fra India og leder turer for DNT, i tillegg er yoga og meditasjon en viktig del av hverdagen hans. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes/ TV 2

Kirsti Nordbyhaug Engh (73)

STUDIOTRENEREN: Engh har blant annet vært fitness-trener og har drevet flere treningsstudioer i løpet av livet. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes/ TV 2

Morten Kristiansen (71)

TRENINGSENTUSIANST: Kristiansen går masse på langrenn og samler på medaljer fra ulike skirenn. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes/ TV 2

Linda Verde (72)

ORIENTERINGSLØPER: Verde har drevet med orienteringsløp i mange år. Hun kan også vise til både NM-medaljer og kongepokaler. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes/ TV 2

Bjørg Kittelsen (68)

BORDTENNIS: Kittelsen spiller aktivt bordtennis og har spilt siden hun startet i NRK da hun var 20 år gammel. I dag spiller hun i Norges eldste bordtennis-klubb, og er aktiv på ski om vinteren går mye turer i naturen. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes/ TV 2

Rolf Smaadal (75)

BOKSEKONGE: Smaadal er tidligere bokser og trener fortsatt boksing hver dag. Han er tilknyttet Ski Kampsportklubb hvor han trener unge og eldre i boksing. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes/ TV 2

Ingrid Tuko (74)

DANSEGLAD: Tuko har jobbet som danseinstrukstør store deler av livet. Nå har hun blant annet dansekurs for eldre sammen med mannen sin. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes/ TV 2

Norges sprekeste har premiere mandag 27. juni klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.