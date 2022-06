Her må dei halde stengt ein dag i veka i heile sommar: – Det suger

Det er sommar, samfunnet er endeleg heilt ope, og lokale som turistar strøymer til serveringsstadane.

På Delicatessen Aker Brygge i Oslo blir kundane ønska velkommen med opne armar, men det er ikkje alt som er tilbake til slik det var før pandemien.

Mange har kanskje blitt vane med å bestille mat og drikke gjennom den etter kvart velkjente QR-koden som er klistra på borda.

På Delikatessen blir denne verande, men ikkje av smittevernsgrunnar.

– Det er blant anna ein konsekvens av at me ikkje har folk. Me er heilt avhengige av den løysinga akkurat no, seier Mikaela Solberg, marknadssjef i Concept Restaurants, som eiger Delicatessen.

Åtvarar

Og ikkje berre det, men restauranten har sett seg nøydd til å informere kundane om lengre ventetid enn normalt.

UNDERBEMANNA: Denne beskjeden møter kundar som bestiller mat på Delicatessen Aker Brygge. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Det blir som ein forventningsstyring. Alle har vel høyrd om bemanningskrisa, men det er fort gjort å gløyme det. Det er lett å bli irritert når ting tar lang tid, men det blir så kjipt for dei som står på golvet og ikkje kan noko for det.

Må stenge

Det er ikkje berre i Oslo at utfordringane med bemanning går hardt utover drifta. Marknadssjefen fortel at Delikatessen sin restaurant i Bodø må stenge fleire lunsjar, og restauranten i Tromsø har korta ned på opningstidene.

På Aker Brygge i Oslo har dei sett seg nøydd til å halde stengt kvar sundag sidan gjenopning, og på Majorstua må restauranten halde stengt på sundagar i juli.

– Det suger. Me vil jo halde ope så mykje som mogleg. Det er den spanske måten å operere på, men det går ikkje no.

No går det mot sommar og høgsesong, men sjølv tilsette i restaurantbransjen må jo ha ferie.

– Ferieavvikling er vanskeleg. Risken er jo å slite ut personalet me har. Det er heile vegen ein balansegang. Me har ikkje råd til å miste nokon heller.

KABAL: Mikaela Solberg er marknadssjef i Concept Restaurants, som eig Delicatessen. Dei slit med å få bemanningskabalen til å gå opp i sommar. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Bemanningskrise

Det er ikkje berre i serveringsbransjen at manglande arbeidskraft er blitt ei stor utfordring, seier Øystein Dørum, som er sjefsøkonom i NHO.

– Me har den største knappleiken på arbeidskraft i Noreg sidan finanskrisa i 2008, seier Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO.

Tal frå SSB viser at i første kvartal var det over hundre tusen ledige stillingar i Noreg.

– Det er dobbelt så mange som me har heilt arbeidsledige, seier Dørum.

SAMANSETT: Sjefsøkonom i NHO seier det er fleire årsaker til bemanningskrisa som fleire bransjar no opplever. Gjeninnhenting etter pandemien er ei av dei. Foto: Aage Aune / TV 2

I tillegg til serveringsbransjen, trekk han fram bygg- og anleggsbransjen og transportbransjen som særleg råka.

Gjeninnhenting etter pandemien og mangel på arbeidskraft frå utlandet er nokre av årsakene, meiner økonomen.

– Etterspurnaden kom raskt tilbake og det er mykje som skal på plass, fort og samtidig. Det tar tid.

STENGT: Uteliv- og serveringsbransjen vart hardt råka under koronapandemien. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Fryktar ikkje konkursras

Serveringsbransjen var blant bransjane som blei hardast råka av smittevernstiltaka, ved at dei fort var dei første som måtte stenge, og dei siste som fekk opne.

Difor kjennest det kanskje ekstra kjipt at fleire no må redusere drifta på grunn av manglande arbeidskraft.

Likevel trur ikkje sjefsøkonomen at det vil følgje eit konkursras i serveringsbransjen.

– Når det ikkje skjedde under pandemien, så er det mindre grunn til at det kjem til å skje no. Det er meir uheldig at ein ikkje får høve til å levere på det som etterspurnaden gir grunnlag for.

– Frustrerende

I mellomtida forsøker Mikaela Solberg å halde flyten gåande så godt dei kan, seks av sju dagar i veka.

– Det har økonomiske konsekvensar, så klart. Leiga skal betalast uansett. Men me har trygg drift heldigvis, så det skal gå bra.

Dei har utlyst fleire stillingar både som servitør, kokkar og innanfor booking og administrasjon.

– Det mest frustrerande er at me ikkje får tak i folk og ikkje kan levere som vi vil.