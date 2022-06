TINE Meieriet Voss legges ned

Onsdag ettermiddag varsler TINE Meieriet at driften legges ned.

Dette skriver selskapet i en pressemelding.

Beslutningen kommer etter en utredning fra 2019, hvor styret iverksatte en ombygging av meieriet på Elnesvågen.

– TINE Meieriet Voss har i mange år levd med en usikker framtid. Jeg er imponert over hvordan medarbeiderne på Voss har håndtert dette. Selv med denne usikkerheten har de produsert ost av god kvalitet. Dette har vært helt avgjørende for TINE i en periode med ombygging av Elnesvågen og etablering av produksjonen i Irland, sier konserndirektør for forsyning, Christian Granlund.

Avviklingen vil skje i januar 2023 og 23 medarbeidere mister dermed jobben.

– Det å legge ned et anlegg er ikke en hyggelig del av jobben og heller ikke et mål, snarere tvert om. Men skal vi ha mulighet til å opprettholde en desentralisert meieristruktur videre, krever det at vi tar langsiktige valg nå, sier Granlund.

Selskapet jobber nå med løsninger for å sikre fremtiden til sine ansatte.