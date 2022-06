Regjeringen halverer budsjettet for NTNUs nye campus – kuttes fra 12 til 6 milliarder kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

– Det er godt under halvparten av hva dette kostet for tre måneder siden. Med andre ord: Habil statsstyring hjelper. Det er mulig å presse kostnader nedover og få mye mer for pengene. Kvadratmeterprisen er gått ned fra 100.000 til 60.000, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til avisen.



Saken oppdateres.