Lønnsoppgjør for kommunene i havn

Onsdag ettermiddag varsler KS at det er oppnådd enighet i lønnsoppgjøret til kommunene.

Resultatet er godkjent av landets kommuner og fylker, samt 37 fagforbund i LO, Unio YS og Akademikerne.

Likevel har tre lærerorganisasjoner satt i gang streik.

– Det er svært positivt at meklingsresultatet og den nye tariffavtalen er godkjent av et rekordhøyt antall kommuner og fylker. Det er et godt samlet resultat som ivaretar hele laget i kommunesektoren, og samtidig tar grep for å rekruttere og beholde viktig kompetanse i kommunene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

