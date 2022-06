Kvinnelandslaget mer populære enn noen gang: – Vi må jo gå for en rekord!

Flere og flere er interesserte i det norske kvinnelandslaget i fotball. Nå jakter Ada Hegerberg (26) & co å slå en 22 år gammel rekord lørdag kveld.

Lørdag ettermiddag kommer New Zealand på besøk til Oslo og Ullevaal stadion. Det blir det norske landslagets første test før Fotball-EM sparkes i gang i begynnelsen av juli.

Ikke bare håper Ada Hegerberg og lagvenninnene å levere en god prestasjon inn mot det viktige mesterskapet, men de håper også å oppnå en milepæl i historisk sammenheng: Å sette tilskuerrekord for en kvinnelandskamp på Ullevaal stadion.

– Vi må jo gå for en rekord! Det er jo på tide, sier Hegerberg til TV 2.

Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen under en av landslagets treninger på Ullevaal stadion denne uken. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Den nåværende rekorden stammer fra 30. juli 2000 da 15 762 tilskuere så Norge slå USA på Ullevaal stadion i forkant av Sommer-OL i Sydney.

Onsdag ettermiddag får TV 2 opplyst at det er solgt i underkant av 14 000 billetter til lørdagens kamp. Dermed lever håpet om å slå den 22 år gamle rekorden.

– Det hadde vært spesielt. Jeg er oppvokst rett borti gata her og har jo drømt om å spille for et fullsatt Ullevaal, sier Tåsen-jenta Caroline Graham Hansen.

27-åringen var på plass på Ullevaal Stadion 12. juni da herrelandsalget spilte for en fullsatt arena mot Sverige.

– Det er magisk når man hører «Ja, vi elsker» bli sunget av full hals av 30.000 personer. Jeg får gåsehud av å snakke om det, sier hun.

Nylig spilte hun selv for over 91.000 tilskuere på Camp Nou i Barcelona og har virkelig fått kjenne på nært hold den raskt voksende interessen og engasjementet for kvinnefotball internasjonalt.

Også her hjemme i Norge stiger engasjementet stadig.

Ferske tall fra Sponsor Insight viser at interessen for det norske kvinnelandslaget aldri har vært større.

SPONSOR INSIGHT: Slik gjennomføres undersøkelsen Sponsor Insight gjør 1000 intervju hvert kvartal – cirka 333 intervju hver måned. Intervjuene fordeles på ukebasis for best mulig å fange opp effekten av omtale og eksponering til enhver tid.

Undersøkelsen gjennomføres på web, og er representativ for Norges befolkning i henhold til kjønn, alder og geografi.

Norstat gjennomfører for tiden datainnsamlingen på vegne av Sponsor Insight. Statistiske feilmarginer ved 1000 intervju (kvartalsbasis) er +- 1,4-3,2 prosentpoeng.

På månedsbasis ca. +-2,4-5,5 prosentpoeng. Dette gjelder for befolkningstallene, når man ser på undergrupper vil feilmarginer være større.

I kvartalsundersøkelsen for andre kvartal i 2022, sier 44 prosent av de fotballinteresserte at de også er interessert i å se kvinnelandslaget.

Til sammenligning var samme tall 41 prosent like i etterkant av fotball-VM i 2019, og 25 prosent før både fotball-EM i 2017 og fotball-VM i 2015.

– Det betyr jo veldig mye for oss at folk har lyst til å se oss spille fotball. Interessen har jo bare vokst og vokst. Det er noe spesielt med å gå ut på Ullevaal og spesielt når det er masse folk her, sier Guro Reiten og får støtte av Ada Hegerberg.

Guro Reiten er klar for å møte New Zealand på Ullevaal førstkommende lørdag. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg tror folk har lyst til å se landslaget spille fotball, sier Lyon-stjernen.

– Vi er nødt til å levere en god kamp, som vanlig. Det er vår jobb. Underholde, sånn at folk kommer tilbake igjen neste kamp. Men vi er nødt til å gå «all in»: Vi, NFF og folket må gå «all in» for å få være med på en stor folkeopplevelse.