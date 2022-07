Brukte 60.000 kroner – mistet både flyreisen og pengene

Etter 22 år sammen var Mai-Bente Paulsen og kjæresten klar for både bryllup og bryllupsreise. Planen var å reise sammen med de to sønnene til Vietnam.

Familien bestilte via en bookingside kalt Supersaver. Billettene kostet til sammen 60.000 tusen kroner.

Turen ble bestilt i mai, barna begynte med en gang å telle ned dagene og paret så frem til første utenlandstur etter korona.

– Det var lenge siden vi hadde reist så vi gledet oss veldig til det.

Seks uker før avreise fikk Paulsen en skuffende beskjed.

– Plutselig uten noen grunn, ble reisen kansellert.

Familien ringte Supersaver med en gang for å få svar på hvorfor, og for å prøve å få pengene tilbake.

Havnet på andre siden av jorda

Den første som tok telefonen da Paulsen ringte, jobbet ved et kundesenter i India. Til sammen anslår hun at hun hadde femten ulike samtaler med Supersavers kundeservice.

Paulsen sier hun fikk ulike forklaringer på hvorfor reisen var kansellert.

Først skal de ha sagt at flyet ikke var kansellert likevel, så at det var kansellert på grunn av korona. Senere sa de at selskapet måtte søke refusjon av flyselskapet før Paulsen kunne få pengene sine tilbake.

– Da var det vi skjønte at vi kommer ikke til å få pengene. Her er det så ulike, sprikende forklaringer.

Les selskapets svar nederst i saken.

Sjekket med flyselskapet

Paulsen valgte da å ta kontakt med flyselskapet Emirates direkte. De fortalte henne at de ikke hadde hørt om saken hennes, og at flyet slett ikke var kansellert. Det bekrefter Emirates overfor TV 2.

– Jeg tenker dette er ren svindel, at det er systematisk svindel. Da begynner jeg å lure på om de sitter og spekulerer i nordmenns feriepenger.

Paulsen er lei seg for at den store familieturen skulle ende slik.

– For oss er dette utrolig skuffende, for guttene som hadde gledet seg til å reise, og for oss som endelig skulle få bryllupsreise etter 22 år.

Ikke alene

Geir Grindland har hatt samme erfaring som Paulsen med et annet nettbasert reiseselskap med den samme eieren, svenske Etraveli Group.

Han fikk tilbake pengene etter å ha begjært selskapet konkurs. Etter at Grindland stod frem i Bergens Tidende for to år siden, har han fått rundt 200 henvendelser fra andre i lignende situasjon. Han anslår at 90 prosent av disse har bestilt reiser gjennom selskaper eid av Etraveli Group.

De som tar kontakt har gjerne spinket og spart til en etterlengtet feriereise over lang tid, ifølge Grindland. Brått er både reisen og pengene borte.

– Dette er alt fra minstepensjonister til småbarnsforeldre. De er helt fortvilet. De har jo ikke råd til å miste 50-60 000 kroner, sier han til TV 2.

Kun én løsning

De nærmere 200 reiselystne forteller den samme historien som Paulsen, ifølge Grindland. Flyreisen kanselleres, men de får ikke kontakt med selskapet når de prøver å få refundert beløpet.

Ettersom Grindland har liknende erfaringer, tar de kontakt med han. På fritiden prøver han å bistå, men også for han er det utfordrende å få kontakt.

– Reisebyråene skylder på flyselskapet, og sier de allerede har betalt dem for reisen. Flyselskapet forteller oss derimot at de tar betalt først etter at reisen er gjennomført, sier han og viser til at kundene blir en kasteball mellom reisebyrå og flyselskap.

Grindland mener eneste løsning for å få tilbake pengene, er å kjøre hardt mot hardt.

– De svarer ikke, de gir ikke respons på kravene. Den eneste måten å få tilbake pengene, er via rettsapparatet. Selskapet får en siste frist før vi går til retten og først da får vi pengene refundert, hevder Grindeland.

Forbrukerrådet opplyser til TV 2 at de registrer en økning i antall henvendelser fra kunder som er misfornøyd med nettbaserte reiseselskap.

– Forbrukerrådet får veldig mange henvendelser fra forbrukere som tror de har gjort et kupp ved å kjøpe «billige» billetter hos en reiseformidler. Det kan fort vise seg å koste dyrt i form av både tid, penger og frustrasjon, sier juridisk seniorrådgiver Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet.

Skylder på lang ventetid

Kommunikasjonssjefen i Etraveli Group sier at Paulsen sin kansellering skyldes en manuell feil.

– Det er fordi bookingen havnet i køen for de som skal avbookes, innstilte fly og de som skal etterbetales.

Tellmann hevder det er flyselskapene som oftest er skyld i at pengene ikke kommer frem.

– Jeg må se på alle de to hundre sakene, men nesten alltid så er det flyselskapene vi venter på.

– Tjener dere penger på å gjøre det vanskelig for folk å få egne penger tilbake?

– Nei, tvert imot. Det kan jo være lange ventetider hos både flyselskap og reisebyrå iblant. Det går jo ofte på at mange kunder ringer samtidig. Det får vi jo be om unnskyldning for.

Tellmann sier det er helt feil at pengene ikke kommer før man truer med å gå rettens vei.

– Ingen kunder taper penger dersom flyselskapets regler sier at kunden har rett til tilbakebetaling. Når flyselskapet har tatt en avgjørelse får vi pengene og sender dem videre til kunden.

– Mange opplever at de blir svindlet?

– Det stemmer ikke. Ingen kunder taper sine penger dersom flyselskapets regler sier at kunden har rett til tilbakebetaling.

Etter at TV 2 tok kontakt med Etraveli Group, har Paulsen fått beskjed fra Supersaver om at hun skal få tilbakebetalt reisen innen kort tid.