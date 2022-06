SV-topper vil ikke oppfordre andre til å være åpne om skattesakene

Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier de har forståelse for politikerne som ikke vil gå ut med at de har fått skattesmell.

Fylkesnes valgte tirsdag å selv bekrefte at han hadde fått en skattesmell i forbindelse med Skatteetatens pendlerbolig-gjennomgang.

– Torgeir valgte å vise åpenhet tirsdag. Om andre velger å gjøre, må være opp til hver enkelt. Her snakker vi om personopplysninger. Vi har respekt for at de som har fått brevet, er nødt til å sette seg inn i det, sier Bergstø under SVs sommerpressekonferanse onsdag.

– At folk har behov for å områ seg, har jeg forståelse for. Det viktigste er å få til endringer, sier hun.

– Opp til hver enkelt

Fylkesnes sier det må være opp til hver enkelt å vurdere sine saker, men sier han selv følte det var riktig å være åpen.

– Det er min vurdering. Jeg har valgt å være åpen om det. Det er mitt valg. Men jeg kommer ikke til å gå i detalj om min dialog med Skatteetaten, sier han.

Han sier de heller ikke vil oppfordre eventuelle andre politikere i SV til å stå fram.

– Det er opp til hver enkelt. Det er ikke noe vi i SV råder over, det er opplysninger som den enkelte selv må forvalte, sier Fylkesnes.

Vil ikke love mer åpenhet

Han sier han ikke vil opplyse om hvor stor skattesmell han fikk «av prinsipielle årsaker».

– Jeg vil ikke gå inn i detaljer om en pågående sak, sier Fylkesnes.

Han kan heller ikke love at han vil være åpen om det når saken er avsluttet.

Mandag ble det kjent at 28 representanter har fått varsel fra Skatteetaten. Det samme gjelder 17 tidligere statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

Fylkesnes er sammen med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) den eneste som har stått åpent fram i saken og erkjent å ha fått skattesmell. Ap-politikerne Hadia Tajik, Eva Kristin Hansen og Tellef Mørland har på sin side vært åpne om at de slipper skattekrav.

