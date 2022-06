Pål Longva utnevnt som visesentralbanksjef

Ekspedisjonssjef Pål Longva er i statsråd i dag utnevnt som visesentralbanksjef i Norges Bank for en periode på seks år.

Ekspedisjonssjef Pål Longva er i statsråd onsdag utnevnt som visesentralbanksjef i Norges Bank. Det melder Regjeringen i en pressemelding.

Longva vil ha et særskilt ansvar for sentralbankvirksomheten. Han er utnevnt for en periode på seks år.

– Longva er godt kvalifisert for stillingen som visesentralbanksjef og vil tilføre Norges Bank verdifull kompetanse, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Pål Longva har siden 2011 vært ekspedisjonssjef i Finansavdelingen i Finansdepartementet. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo (2001). Longva har tidligere jobbet i McKinsey og som avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.