2021 ble et rekordår for Tesla. Takket være enorm respons på både Model 3 og Model Y, endte omsetningen på 12,165 milliarder kroner i Norge. Det er en dobling i forhold til omsetningen året før.

Resultatet før skatt er på 175,4 millioner kroner. Det er mer enn dobbelt så høyt som året før, skriver bransjenettstedet Bilnytt.no.

Rekordåret ble dessuten toppet av at de var Norges mest solgte personbilmerke i fjor – med 20.397 registrerte biler.

Ikke overrasket

– Det er ikke så overraskende at Tesla Norway doblet omsetningen sin fra 2020 til 2021. 2020 var nemlig et mellomår for Tesla, der de kun solgte 8.737 biler. Mens salget økte med 133 prosent, økte ikke omsetningen med mer enn 98 prosent, sier sjefredaktør i Bilnytt, Atle Falch Tuverud.

Atle Tuverud er sjefredaktør i bransjenettstedet Bilnytt.

– Når det gjelder driftsmarginen i Norge, så er det tydeligvis en mer akademisk øvelse: Tesla Norway har faktisk hatt en driftsmargin på akkurat 1,50 prosent fire år på rad. Det er tydelig at produsenten bestemmer hvor mye det norske selskapet skal sitte igjen med lokalt.

Verksted-omsetning

– Med en bilbestand på over 80.000 Tesla i Norge nå, skulle man tro at omsetningen på Tesla-verkstedene etter hvert skulle bidra med mer år for år, men salg av innstegsmodellen – Model 3 – gjør at omsetningen per solgte bil har gått ned. Tilbake i 2019, da Model S og Model X hadde en høy andel av salget, var omsetningen per bil høyere, sier BilNytt.no-redaktøren.

Tesla har startet 2022 i et forrykende tempo, også. Per mai ligger de i rute til å bli Norges mest solgte bilmerke, nok en gang.

Per mai er det registrert 5.380 biler. Selv sammenlignet med rekordåret i 2021 er det en betydelig økning – da tallet var 3.144 biler.

Model Y drar lasset

Denne gangen er det SUVen Model Y som drar lasset. Denne kommer det to nye varianter av i år: Performance og sju-seter. Alle utgavene av Model Y har firehjulsdrift.

Model Y som bestilles i dag har levering i september 2022.

Model 3 Performance kan leveres i september. Model 3 og Model 3 Long Range har levering februar 2023.

Hva som skjer med tanke på levering av nye Model S og Model X, som har vært på markedet i USA en god stund allerede, er det vanskelig å si noe om.

Tesla i Norge holder kortene tett til brystet og gir ikke informasjon om dette.

Tesla Model S er ikke lenger en storselger i Norge. Nå venter mange på den nye utgaven – som det foreløpig ikke er sagt noe konkret om når dukker opp.

Bruktmarkedet

På bruktmarkedet er det mye å velge mellom, for de som ønsker seg en Tesla. Over 1.000 biler ligger for salg.

Det er flest Model 3 og Model S – men også Model Y har begynt å dukke opp. I skrivende stund ligger det 124 av disse for salg på bruktmarkedet.

Ved utgangen av 2021 jobbet det 1.176 ansatte i Tesla Norway med nybil, bruktbil og ettermarked.

– Tesla sliter forøvrig som resten av bilbransjen med lav kvinneandel, til tross for at det er et ungt selskap med ny teknologi. Det kun 13 prosent kvinner. Tesla har som ambisjon om å øke kvinneandelen i hele organisasjonen. I resten av bilbransjen er andelen enda lavere – kun ni prosent – men også her er fokus på å øke mangfoldet, forteller Tuverud.

