Her blir det togstans i sommer

Det blir buss for tog på store deler av Østlandet i sommer. Fra 25. juni stenger Bane Nor ned deler av Østfoldbanen og flere andre strekninger for å drive vedlikehold

Skal du reise med tog i sommer, bør du planlegge godt. For fra og med førstkommende lørdag blir en rekke strekninger stengt.

Kommunikasjonsrådgiver Hilde Marie Braaten i Bane Nor sier til TV 2 at det er spesielt reisende på Østfoldbanen som må belage seg på kjøre buss for tog.

– Vi legger en del vedlikehold til de periodene der det er færrest pendlere og reisende. Det er både generell vedlikehold og sluttføringen av Follobanen som er årsaken til at vi må stenge i sommer.

Nye Ski stasjon

Den 8. august åpner den nye stasjonen på Ski. Frem til da skal jobbes det med å koble den nye Follobanen og den «gamle» Østfoldbanen sammen med dagens jernbanespor på Oslo S og Ski. Braaten råder folk som skal reise i sommer om å planlegge i god tid.

– Sammen med togselskapene håper vi at de reisende vil oppleve sommerens løsninger som et godt alternativ. Skal du reise på Østlandet i sommer, bør du planlegge turen og sette av ekstra tid. Vy, Go-Ahead, SJ Norge og Flytoget sørger for alternativ transport på de strekningene som rustes opp av Bane NOR. På noen strekninger ber Vy passasjerer om å bruke Ruters tilbud, sier Braaten.

Halvert reisetid

Når Follobanen blir ferdig, vil reisetiden fra Ski til Oslo bli halvert fra 22 til 11 minutter. Follobanen med den nye Blixtunnelen blir 22 km lang.

– Vi planlegger å åpne den nye Follobanen i desember. Det kommer til å bli et veldig bra togtilbud, sier Hilde Marie Braaten.

– Men for å få sluttført prosjektet må vi altså stenge deler av togtrafikken i sommer.

Her er det stengt i sommer:

Oslo S stengt:

Det er arbeider på Oslo S følgende helger: 25. - 26. juni, 16. - 17. juli, 23. - 24. juli og 30. - 31. juli. Den siste helgen i juli er Oslo S helt stengt i 10 timer og togene snur på Skøyen, Grefsen, Bryn og Lillestrøm. De andre helgene vil arbeidene kun medføre sporendringer på Oslo S.

Østover fra Oslo:

Oslo S - Rygge og Oslo S - Mysen/Rakkestad stengt fra 25. juni til og med 7. august.

Vestover fra Oslo:

Sandvika - Asker (kun lokaltog L1) stengt fra 2. juli til og med 31. juli. Asker - Spikkestad/Gulskogen/Sande stengt i perioden 2. juli til og med 31. juli.

Nordover fra Oslo:

Oslo S - Gjøvik var stengt fra 17. juni til og med 19. juni. Oslo S - Roa stengte 20. juni og åpner i morgen 22. juni. Gardermoen - Lillehammer stengt fra 9. august til og med 4. september.

Rørosbanen fra Hamar til Støren går som normalt i perioden, bortsett fra helgen 3.-4. september, hvor det er stengt Hamar - Løten.