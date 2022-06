Blir betegnet som brutal og skadelig

Hjelmen og boksehanskene er på i det buret stenges bak Himanshu Gulati. Han hilser høflig før klokka begynner å telle ned og det er på tide å kjempe.

– Jeg trodde jeg bare skulle jogge litt og varme opp med de jeg så ble jeg kastet i ringen, ler Frp-politikeren.

Himanshu Gulati (Frp) fikk teste en real MMA-økt på Lørenskog Foto: Marte Christensen / TV2

Gulati er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Han er sammen med flere politikere invitert for å teste ut den mye omdiskuterte kampsporten, MMA.

– Det var utrolig gøy fordi de viser at det ikke er styrken det står på, men MMA handler om å bruke hodet og finne balansepunktet til motstanderen. Det er vel så mye bruk av hodet som kroppen, konkluderer han etter å ha kommet god og svett ut av fighter-buret.

Venstres Grunde Almeland har lenge vært en forkjemper for MMA i Norge Foto: Marte Christensen / TV2

For MMA-utøver Thomas Narmo ble sporten en åpenbaring da han skadet ryggen som profesjonell hockeykeeper. Han har lenge kjempet for at idretten han bedriver også skal være lovlig i Norge.

Skuffet over regjeringen

– MMA er den raskest voksende sporten i verden akkurat nå, og da er det veldig synd at regjeringen jobber i mot at vi skal kunne få prestere i vår egen idrett, sier han oppgitt.

Narmo figurerer sammen med flere av Norges største MMA-utøvere i TV 2 Play-serien, "Fighterhjerte," hvor stadig flere nå har fått øynene opp for kampsporten.

Flere har blitt kjent med Thomas Narmo i TV 2 Play-serien, "Fighterhjerte". Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

I 2019 ble MMA på amatørnivå godkjent som en idrett innunder Idrettsforbundet, men som et av svært få land - sammen med Nord-Korea - tillater ikke Norge kampsporten på proffnivå.

– Det er litt ironisk at MMA ikke er lovlig i Norge når alle andre idretter som inngår i MMA er lovlig. Det er Olympiske idretter i tillegg. Men når du setter disse idrettene sammen er det ulovlig. Det er akkurat som man skal forby skiskyting, fordi man setter sammen ski og skyting. Dette går ikke for vi kan ikke mikse idretter, sier Narmo.

MMA (Mixed Martial Arts) er en idrettsform som er en fullkontakt-kampsport som tillater bruk av både slag- og graplingteknikker, stående og på bakken fra en rekke andre kampsporter.

– Fra mitt og Venstres ståsted er dette en helt legitim idrett. Det er flotte utøvere med flotte holdninger som har en idrett som burde bli anerkjent og akseptert, sier stortingsrepresentant for Venstre, Grunde Almeland.

Mener kritikerne mangler kunnskap

Han synes politikere og idrettstopper bør sette seg bedre inn i hva denne idretten handler om. Han var selv til stede i København før pandemien for å se norsk-svenske Jack Hermansson gå kamp.

– Jeg ville se med egne øyne hvordan dette praktiseres. Min oppfordring til de som synes dette ser skummelt ut er å sette seg inn i hva dette handler om. Folk og politikere trenger kunnskap om hvordan idretten utøves før man innser at den kanskje ikke er så farlig som man tror, som når man bare ser det på avstand.

Cecilia Brækhus var en sterk forkjemper for proffboksing i Norge og ble omsider hørt. Forbudet ble opphevet i 2014 og daværende statsminister, Erna Solberg var til stede under hennes første proffkamp i Oslo spektrum, 1. oktober 2016.

Cecilia Brækhus sammen med daværende statsminister Erna Solberg (H) (t.v.) etter å ha vunnet VM-kampen i weltervekt-klassen mot Anne-Sophie Mathis fra Frankrike Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Himanshu Gulati (FrP) var delaktig i utformingen av knockout-loven som gjorde proffboksing lovlig i Norge.

– For ni år siden var det forbudt for Cecilia Brækhus å drive med proffboksing i Norge og i dag hyller vi henne som en verdensstjerne og som et idol for alle unge nordmenn. Det burde vi gjøre innenfor MMA også. I denne salen er det utøvere som konkurrerer i verdenstoppen, men de må dra til andre land for å konkurrere. Dette er proffe folk med gode sikkerhetstiltak rundt seg. De burde få lov til å konkurrere i Norge også.

Vil fremme et eget forslag på Stortinget

Alle former for kampsport er regulert av knockoutloven i Norge. Og §8 i knockoutforskriften sier at en sammenhengende runde maksimalt kan utgjøre tre minutter effektiv kamptid. I proff MMA utgjør rundene fem minutter. Denne forskriften ønsker FrP å endre.

– Vi vil ta opp dette på Stortinget og kanskje fremme et eget forslag om å åpne for MMA. Vi ønsker jo gjennomslag for dette så vi må prate med de andre partiene, prate med kulturministeren og prøve å få et flertall slik at unge håpefulle skal få lov til å holde på med sin idrett, sier Gulati.

Han får støtte av Venstre.

– Det må ikke være hva politikere til en hver tid mener er moralsk riktig og galt som bør være styrende for hva slags idretter vi tillater. Det må være basert på kunnskap og om sikkerheten til utøverne er ivaretatt. Av den kunnskapen vi har, er det ingenting som tilsier at ikke MMA er like trygt som andre kampsporter som vi tillater, sier Almeland i Venstre.

Grunde Almeland er stortingsrepresentant for Venstre og positiv til MMA på proffnivå i Norge. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

Men Kulturdepartementet er ikke enige og mener risikoen for alvorlige skader er for høy.

– Det er omfattende dokumentasjon på at knockout fører til høy forekomst av alvorlig akutte hjerneskader, samt permanente skader som Alzheimer, annen demens og parkinsonisme. Å svekke loven slik at enda flere kan bli utsatt for disse svært alvorlige skadene er vi mot, sier statssekretær i Kulturdepartementet, Gry Haugsbakken.

Mener MMA er skadelig

Hun får støtte av Arbeiderpartiets, Åse Kristin Ask Bakke som sitter i familie og kulturkomiteen

– Vi tenker at idrett burde være helsefremmende og idrett som gir poeng for knockout er ikke helsefremmende. Og det er derfor Arbeiderpartiet er i mot, sier Ask Bakke.

Arbeiderpartiet, her representert ved Åse Kristin Ask Bakke, er i mot FrPs forslag om å åpne opp for MMA på proffnivå i Norge. Foto: Marte Christensen / TV2

Thomas Narmo mener den konklusjonen bunner i manglende kunnskap.

– Jeg tror absolutt det er uvitenhet som er grunnen til at det ikke er lovlig. Masse forskning viser nå at MMA er mindre skadelig enn boksing. Jeg håper statsråden tar kontakt med meg personlig så skal hun få oversendt dokumentasjonen personlig så kan vi prates etter det.

Thomas Narmo etter trening på Frontline Academy. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Venstres Almeland kommer med en klar oppfordring til kulturministeren.

– Kulturministeren må setter seg inn i hva idretten handler om og gjøre de nødvendige endringene i knockout-forskriften. De må ikke endre loven, men tilpasse forskriften for den realiteten MMA står i.

Idrettsstyret vedtok opptak av MMA og Thaiboksing som nye idretter innunder Norges Kampsportforbund i 2019. Høyre venter nå på idrettens innstilling.

– Vi trenger mer kunnskap som politikere. Hva utgjør sikkerhetsrisikoen? Diskusjonen må gå på hvor godt vi kan ivareta sikkerheten til utøverne. Dette er en debatt vi også må ta internt i partiet. Først og fremst må idretten på banen for å få komme med sin innstilling. Vi har ikke hørt fra de. Det er naturlig at initiativet kommer fra idretten selv, sier Stortingsrepresentant for Høyre Turid Kristensen.

– Tror du det sitter lenger inne å tillatte MMA på proffnivå enn å tillate proffboksing i Norge?

– Kanskje. Derfor trenger vi mer kunnskap. Det er ingen tvil om at det har ført til alvorlige skader, men de er sjeldne. Dette er nok en idrett som er mer fremmed for mange, det kan se mer skummelt ut. Derfor må vi ha en dialog med idretten.

Slitne politikere etter MMA-økten på Lørenskog. Foto: Marte Christensen / TV2

Skuffet over idrettsforbundet

TV 2 har vært i kontakt med Idrettsforbundet som ikke ønsker å ta stilling til om forskriftene bør endres slik at MMA kan arrangeres også på proffnivå i Norge.

– Proff-MMA er ikke en idrett underlagt Norges idrettsforbund. NIF tar heller ikke stilling til hvorvidt proff-MMA kan arrangeres i Norge. Arrangementer også utenom NIF, må ha et antidopingreglement i tråd med WADAs regler. I tillegg må stevner i idretter som kan resultere i knockout, følge retningslinjene i knockoutreglementet, håndhevet av Knockout-nemnda, sier Finn Aagaard, kommunikasjonsansvarlig i NIF.

– Politikerne ønsker et svar på om dette er noe idretten selv ønsker. Hva er NIF sin holdning til MMA? Bør forskriftene endres slik at MMA også kan arrangeres på proffnivå?

– Det blir ikke et positivt eller negativt utsagn fra NIF i denne saken. Reglementet og håndhevelsen er myndighetenes ansvar, sier Aagaard.

Det mener Narmo er skuffende.

– Jeg synes det er feigt. I hvert fall når man har den dokumentasjonen med alle mulige argumenter som avkler myten om idretten.