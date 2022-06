Ekspertene advarer – flere kan få rentesjokk

Torsdag klokken 10 legger Norges Bank sin rentebeslutning rentebeslutning.

Aministrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren er klar på hva hun tror kommer torsdag.

– Jeg tror vi kommer til å se en dobbel renteøkning i morgen, altså en økning i styringsrenten på 0,5 prosentpoeng, sier Meier til TV 2.

Styringsrenten er på nåværende tidspunkt 0,75. Meier tror altså på en økning til 1,25 prosent.

Hun tror et hopp nå vil gi en større forutsigbarhet i rentebanen fremover.

– Jeg tror de ønsker å ta litt kraftig i nå for å sende et tydelig signal, så kan man heller ta det litt roligere framover, sier hun.

– Godt rustet

Meier ser ikke for seg at renteøkningen vil påvirke boligmarkedet noe merkbart.

– Renteøkningen har vært signalisert en stund nå, og vi ser at det fremdeles er mange kjøpere i markedet. Det virker som at kjøperne er godt rustet, og bankene har jo også stress-testet på fem prosent renteøkning når de gir lån. Det tror jeg vi ser resultatet av nå, sier hun.

Likevel er hun tydelig på at nordmenn nok må legge om forbruket sitt i tiden som kommer.

SPENT: Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier, fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Da jeg kom inn på boligmarkedet var det 15 prosent rente og man brukte mye av pengene sine på bolig. Så sank renten, og vi begynte å bruke penger på en annen type forbruk. Vi har nok vært litt godt vant, og må nok belage oss på å bruke mer penger på nødvendige utgifter framover, sier hun.

– Vi må nok kutte litt i luksusen, rett og slett, sier hun.

Tror på roligere økning

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, heller mot en 0,25 prosentpoengs økning av styringsrenten torsdag.

– Det er en litt todelt begrunnelse for det. Det første handler om hva Norges Bank har sendt av signaler. De har unnlatt å si at de vil øke tempo eller sette opp renten i større skritt, sier han.

Han sier det ville vært naturlig at Norges Bank, for eksempel ved forrige rentemøte, hadde signalisert dette. Samtidig understreker han at Norges Bank gjør det de til enhver tid mener er rett.

FORSIKTIG ØKNING: Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tror det blir 0,25 prosentpoengs renteøkning torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det andre elementet er hvor god eller dårlig tid Norges Bank har det med å få opp renta. Etter mitt syn har de ikke dårlig tid. Riktig nok er prisveksten høy og arbeidsledigheten lav, men vi har også elementer som Norges Bank ikke kan påvirke, for eksempel krigen i Ukraina og værforhold som gir høye strømpriser. Det er grunn til å normalisere rentenivået, men ikke umiddelbart, sier han.

Flere rentehevinger

Dørum tror vi på torsdagens møte vil få flere signaler om hva som vil komme framover.

– Jeg tror det vil varsles flere rentehevinger enn det som ble varslet i mars, sier han.

Dørum tror nordmenn etterhvert vil merke rentenivået på lommeboka.

– Mange har spart mye penger under pandemien, og for de med jobb og inntekt så øker også lønnsnivået. Samtidig vil nok, særlig for mange unge, en rente på 4,5 prosent bety at man får det trangere, kanskje til og med trangt, sier han.

– Viktig med renteheving

Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea, venter spent på torsdagens renteavgjørelse.

FORBRUKERØKONOM: I Nordea, Derya Incedursun. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Jeg tenker at vi ikke skal bli overrasket om det kommer en dobbel renteheving. Samtidig kan det også komme en enkel en, sier hun.

Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank, har tro på at det blir 0,25 prosentpoeng.

– Jeg tenker at det blir 0,25 prosentpoeng, men at de åpner opp for en ekstra renteøkning i august. Dette er basert på vår sjeføkonom Frank Jullums beregninger, sier Olsen.

Incedursun er tydelig på at det nå er viktig at renten øker.

– Renta går opp slik at den øvrige inflasjonen skal gå ned. Renta må opp for å stabilisere situasjonen, sier hun.

Selv om det er viktig, er også hun tydelig på at det kan bli tøft for mange.

– Særlig de som er nyetablerte har ofte mye lån, kanskje både huslån og billån. Denne gruppa kan nok komme til å kjenne det på økonomien de neste par årene, sier hun.