Oppsiktsvekkende produksjon: Allerede i Norge

Nå kommer Carlsberg med et potensielt nytt bidrag på øl-fronten, men ikke nødvendigvis det du tror.

Flere bedrifter prøver hardt å gjøre endringer mot det grønne skiftet og et av fokusområdene har lenge vært å redusere produksjonen av plast verden over.

Som et nytt bidrag, kommer nå Carlsberg med en oppsiktsvekkende produksjon - nemlig ølflasker av «tre».

200 flasker i Norge

Danske Carlsberg, som blant annet eier norske Ringnes, sier at utviklingen av mer bærekraftige emballasjetyper har topp prioritet for øyeblikket.

I den forbindelse har de laget en prototype av en fiberflaske fremstilt av trefiber og plantebasert materiale.

– Gjeldende versjon består av 45 % biobasert plast – såkalt PEF-polymerforing. Det ytre skallet består av trefiber (55%). Dette gjør flasken helt biobasert, bortsett fra korken som foreløpig er laget av aluminium, sier bærekraftansvarlig i Ringnes, Emma Bjørke.

Enn så lenge er det produsert 8000 flasker av denne versjonen, hvorav 200 allerede er kommet til Norge.

– Om dette er framtidsflasken er for tidlig å si, skriver selskapet i en pressemelding onsdag formiddag.

Vil sikre kvalitet

Til tross for at flaskene befinner seg i Norge, så er selskapet tydelige på at det fremdeles gjenstår en del arbeid før en endelig versjon kan nå ut på markedet.

For å kunne sikre kvaliteten på ølet, så har selskapet valgt å ikke lage en flaske utelukkende bestående av trefiber.

– For å holde ølet like friskt og smakfullt i opptil seks måneder er det helt nødvendig å legge til en barriere mellom væsken og flaskens papirlignende ytre skall, forklarer Bjørke i pressemeldingen.

Hun understreker likevel at PEF-plasten er utelukkende fremstilt av fornybare, biobaserte råvarer.

Det jobbes nå med å presentere en tredje versjon av den nye flasken, som selskapet håper skal bli enda bedre.

– Veien videre handler om å gjøre den indre PEF-plastbarrieren så tynn som mulig. Konkret jobbes det for å redusere bruken av PEF-plast fra dagens 18 gram til 5 gram per flaske. I tillegg er målet å erstatte aluminiumskorken med et biobasert alternativ, sier Bjørke.