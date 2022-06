Støre deltar ikke i Pride-paraden

Etter to år med pandemi skal Oslo Pride igjen gå av stabelen med ti dagers fargerik festival i hovedstaden. I år skal det også feires og markeres at det er 50 år siden opphevelsen av straffeloven §213 som på på folkemunne er kalt homoparagrafen.

Har ikke mulighet

Ekstra spesielt blir det også fordi årets parade vil gå uten statsminister Jonas Gahr Støre til stede. Pressekontakt ved Statsministerens kontor Tor Aagaard Borgersen opplyser til TV2 at det ikke er noen annen grunn til at statsministeren ikke skal delta enn at han ikke har anledning på lørdag. Dette ville blitt den første Pride-paraden for Støre etter at han ble statsminister.

Sist Pride ble arrangert i 2019, ledet daværende statsminister Erna Solberg (H) an paraden sammen med blant annet Oslos ordfører Marianne Borgen (SV). Solberg kommer også til å delta i årets parade.

Fikk mye oppmerksomhet

Paraden har ikke blitt gjennomført som normalt i hovedstaden siden før pandemien. Den gangen fikk Støre mye oppmerksomhet for sitt opptrinn med byrådsleder Raymond Johansen i paraden. Der kunne lederen for Arbeiderpartiet og byrådslederen bli sett dansene rundt foran Aps banner med røde dusker i hendene. Det blir altså ingen gjentagelse av dette i årets parade i Oslo. TV2 får opplyst om at blant annet Raymond Johansen og Kulturminister Anette Trettebergstuen kommer til å være til stede i årets parade.